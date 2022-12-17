Общество

Поколение «Олимпиадников»: нынешние школьники в 1,5 раза чаще участвуют в олимпиадах, чем школьники 20 лет назад

Таковы результаты совместного исследования Аналитического центра НАФИ и Международной ИТ-олимпиады «Траектория Будущего».

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Поколение «Олимпиадников»: нынешние школьники в 1,5 раза чаще участвуют в олимпиадах, чем школьники 20 лет назад

Две трети (64%) молодых россиян от 14 до 35 лет имеют опыт участия в школьных олимпиадах. Нынешнее поколение школьников – самое активное. Доля тех, кто пробовал свои силы в интеллектуальных состязаниях, сегодня составляет 71%, в то время как среди россиян 31-35 лет, которые были на школьной скамье порядка 20 лет назад, только 58% называют себя причастными к олимпиадному движению. Таковы результаты совместного исследования Аналитического центра НАФИ и Международной ИТ-олимпиады «Траектория Будущего».

Рост доли участников в школьных олимпиадах

76% россиян в возрасте от 14 до 35 лет обладают опытом участия в школьных или студенческих олимпиадах. Школьные олимпиады в разы популярнее вузовских (64% против 23%).

Сегодняшние школьники участвуют в олимпиадах гораздо чаще выпускников прошлых лет. Динамика роста прослеживается от одного поколения школьников к другому. Так, среди представителей зрелой молодежи, тех, кому сейчас от 31 до 35 лет, только 58% заявляют об участии в школьных олимпиадах. Среди россиян 25-30 лет таковых уже 63%, среди опрошенных от 18 до 24 лет – 68%, а среди нынешних подростков от 14 до 18 лет эта доля самая высокая и составляет 71%. Таким образом, практически за 20 лет доля участников школьных олимпиад выросла на 13 п.п. – почти в 1,5 раза.

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Среди участников школьных олимпиад больше девушек (68% против 59% юношей), однако в студенческой среде тенденция обратная (27% юношей против 20% девушек).

Жители городов и сел участвуют в олимпиадах примерно в равной степени (65% и 61% соответственно). А вот количество тех, кто никогда не участвовал в олимпиадах среди сельской молодежи выше – 29% против 22% городской.

В целом, две трети (69%) участников олимпиад удовлетворены этим опытом, а каждый третий (37%) с высокой долей вероятности готов будет рекомендовать участие в олимпиадах другим школьникам.

Никогда не участвовали в олимпиадах 24% опрошенных.

Каждый третий из тех, кто ни разу не боролся в интеллектуальных состязаниях на основе школьных дисциплин, был не уверен в своих знаниях (31%). Каждый четвертый (25%) – не сомневался, а точно знал, что его уровня знаний для этого недостаточно. 18% опрошенных признались, что не имели времени и сил на подготовку, а 16% боялись проиграть.

Мотивация

Участниками олимпиад обычно движут желание личного развития в интересующей сфере (31%), соревновательный дух (20%), лидерские амбиции и возможность получить дополнительные баллы для поступления в вуз (по 18%).

Среди других факторов, которые влияют на решение молодых людей попробовать свои силы в интеллектуальном соревновании: рекомендации педагога (17%), желание получить от него похвалу (15%), желание найти единомышленников, престиж (по 9%), а также денежные награды (8%).

В наименьшей степени влияние на школьников оказывают рекомендации родителей (9%), шанс получить стажировку (8%) или путевку в лагерь (6%).

По мнению опрошенных молодых людей, привлекательность олимпиад в глазах потенциальных участников серьезно бы повысилась в случае гарантий призерам поступить в вуз без экзаменов (39%), хороших денежных призов (38%) и возможности выбора варианта награды (34%).

Позитивные и негативные установки

Среди российской молодежи позитивные установки в отношении школьных олимпиад преобладают над негативными.

Так, две трети и более опрошенных согласны с такими утверждениями, как:

  • участие в олимпиаде развивает упорство и целеустремленность (согласны 74% представителей молодежи),

  • успешное участие в олимпиаде может служить социальным лифтом для школьника и студента (68%),

  • победа в олимпиаде положительно сказывается на имидже, статусе человека (64%).

В то же время утверждения с негативным окрасом поддерживаются меньше.

  • Олимпиада – это скорее инструмент для поступления в вуз/магистратуру, чем инструмент для личного интеллектуального развития (согласны 44% опрошенных).

  • Высокая конкуренция в ходе олимпиады – это слишком сильный стресс для участника, который может негативно сказаться на его психологическом состоянии (41%).

  • Участие в олимпиаде требует слишком много времени, а это негативно сказывается на успеваемости по другим предметам (39%).

  • Выиграть олимпиаду может только одаренный от природы человек. Одной учебы и тренировки недостаточно (36%).

 

Лариса Семенюк, руководитель Международной ИТ-олимпиады «Траектория Будущего»:

«Результаты исследования показывают эффективность системной работы по популяризации олимпиад – за 20 лет произошел серьезный сдвиг в мотивации и восприятии школьниками интеллектуальных испытаний. Важно освещать истории успеха ребят, активно рассказывать о том, как олимпиада повлияла на участников, какие у них произошли изменения в жизни. Это позволяет привлекать внимание других участников и еще раз подтверждает, что при желании все возможно. Даже трудоустроиться в крупнейшие IT-компании, будучи студентом колледжа или вуза».

 

Методология: всероссийский репрезентативный опрос молодежи. Выборка репрезентирует население России в возрасте от 14 до 35 лет. В исследовании приняли участие 1000 респондентов. Ошибка выборки не превышает 3,5% при доверительной вероятности в 95%. Опрос проведен в ноябре 2022 года Аналитическим центром НАФИ с использованием собственной исследовательской платформы «Тет-о-Твет».

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