64% жителей Республики Башкортостан имеют средний или высокий уровень финансовой грамотности

В Республике Башкортостан на сегодняшний день 64% жителей демонстрируют средний или высокий уровень финансовой грамотности. Таковы результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ*.

Работа проведена по заказу регионального центра финансовой грамотности АНО «Финцентр РБ», призванного реализовывать федеральную Стратегию повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы в Республике Башкортостан.

В 2022 году Индекс финансовой грамотности жителей Республики Башкортостан составил 12,53 балла из 21 возможных (рост на 2,6% по сравнению со значением 2018 года – 12,21 балла).

На сегодняшний день среди взрослого населения региона 15% демонстрируют высокий уровень финансовой грамотности (на 2 п.п. больше, чем в 2020 году), 49% – средний уровень (на 1 п.п. больше, чем в 2020 году), 36% – низкий уровень (на 3 п.п. меньше, чем в 2020 году).

Динамика последних лет показывает планомерный рост навыков населения в управлении финансами, а также рост знаний в сфере финансов.

Все больше жителей региона демонстрируют навыки грамотного расчета процентов по кредиту (рост с 83% в 2020 году до 89%), осознают рискованность высокодоходных инвестиций (в 2020 году было 79%, сейчас 86%), а также соглашаются с утверждением о том, что деньги можно потерять, если их сберегать только в одном месте (рост на 6 п.п. с 71% до 77%).

Также за последние несколько лет увеличилась доля тех, кто ведет бюджет и планирует расходы (с 55% до 56%), и тех, кто за последние 12 месяцев делал какие-либо сбережения (рост на 9 п.п. с 2020 года, до 56% в 2022 году).

В то же время установки в отношении распоряжения деньгами и финансового планирования падают на фоне социально-экономической турбулентности последних нескольких лет.

Так, если в 2020 году 55% жителей республики придерживались установки на планирование, а 39% были ориентированы на долгосрочные сбережения, то к концу 2022 года паттерны поведения изменились. На данный момент 36% придерживаются установки на планирование жизни, а 46% жителей республики живут сегодняшним днем. Одновременно с этим только 27% ориентированы на долгосрочные сбережения, а 52% предпочитают скорее тратить деньги, чем их откладывать.