72% россиян имеют средний или высокий уровень финансовой грамотности

В России действуют национальная стратегия и региональные программы повышения финансовой грамотности*. Одна из основных задач программ – повышение уровня финансовой грамотности населения. Аналитический центр НАФИ измеряет уровень финансовой грамотности россиян более 10 лет. По данным последней волны исследования**, которое было проведено в декабре 2022 года, доля россиян со средним и высоким уровнем грамотности составляет 72%.

С 2018 года для измерения уровня финансовой грамотности используется Индекс финансовой грамотности, отражающий способность человека к разумному управлению личными финансами. Этот показатель измеряется в диапазоне от 1 до 21 балла***.



В 2022 году Индекс финансовой грамотности россиян составил 12,79 балла (рост на 5,5% по сравнению со значением 2018 года – 12,12 балла).



Наиболее финансово грамотные жители России – это мужчины и женщины старше 45 лет, люди, имеющие высшее образование, а также жители крупных городов. Низкий уровень финансовой грамотности характерен для неработающих россиян, а также жителей сельских или отдаленных районов.



В динамике за 4 года доли россиян, имеющие высокий и средний уровень грамотности, постепенно растут, а доля россиян с низким уровнем финансовой грамотности снижается.



Так, в 2018 году 44% жителей нашей страны демонстрировали недостаток знаний по финансовым вопросам, отсутствие навыков грамотного финансового планирования и установок на достижение долгосрочных финансовых целей. Сегодня же россиян с низким уровнем финансовой грамотности чуть больше четверти – 28% (сокращение за 4 года на 16 п.п., на 3 п.п. с 2018 по 2020 г. и еще на 13 п.п с 2020 по 2022 г.).



Доля россиян, имеющих средний уровень финансовой грамотности, с 2018 года выросла на 11 п.п. (2018 г. – 46%, в 2020 г. – 47%, в 2022 г. – 57%).

Доля россиян с высоким уровнем финансовой грамотности за 4 года увеличилась на 5 п.п.



Рост финансовой грамотности россиян в рассматриваемом периоде в первую очередь обеспечивается за счет перетекания из категории низкого уровня в средний. Особенно ярко эта тенденция наблюдается за последние 2 года, на которые пришлась пандемия коронавируса и изменения социально-экономической конъюнктуры.



Анализ частных индексов финансовой грамотности показывает планомерный и уверенный рост навыков населения в управлении финансами, а также небольшой рост грамотных установок и представлений о финансах. Финансовые знания, напротив, демонстрируют негативную динамику.



За последние четыре года значительно большее число людей стали в том или ином виде вести семейных бюджет, фиксировать свои траты и стремиться к балансу между доходами и расходами (рост на 18 п.п. до 65%). На 33 п.п. выросла доля тех, кто в течение года копил на что-либо деньги (в 2022 году – 73%). Более внимательно следить за состоянием своих финансов стали 78% россиян (в 2018 году эта доля составляла 70%).



В числе негативных трендов – рост доли тех, кто сталкивался с ситуацией, когда их доходов не хватает на покрытие всех расходов на проживание (48%, на 17 п.п. больше), снижение доли тех, кто знает, что можно потерять все деньги, если сберегать их только в одном месте (58%, на 8 п.п. меньше). Несколько чаще россияне также стали затрудняться с расчетом процентов по кредитам и вкладам (на 11 п.п. и более в зависимости от вопроса).

Екатерина Сушко, директор социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ:

«Сейчас мы наблюдаем время перемен и постоянно меняющейся конъюнктуры. В такие периоды особенно важно защищать свои сбережения, планировать траты и страховать возможные финансовые риски. В этой связи вполне логично, что мы видим стремление россиян к формированию хотя бы минимально возможных накоплений, ведению бюджета и другие позитивные тренды. Формируется определенная финансовая осознанность. Однако есть и те, кто в новых условиях растерялся: мы видим рост доли тех, кто попадал в этом году в трудную финансовую ситуацию, рост невнимательности и соответственно затруднений с расчетом процентов по кредитам и вкладам, сомнения россиян в необходимости диверсификации финансовых активов. Поэтому залогом стабильности и материального благополучия граждан в современных условиях должны стать просвещение и финансовые знания».

*Определены новые направления развития финансовой грамотности на горизонте до 2030 года

**Всероссийский репрезентативный опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в декабре 2022 г. Опрошены 1600 человек 18 лет и старше. Выборка построена на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

*** Индекс финансовой грамотности рассчитан по методологии ОЭСР как сумма значений трех частных индексов, каждый из которых, в свою очередь, строится на основании ответов респондентов на отдельные вопросы анкеты. Частный индекс Знания отражает понимание человеком базовых свойств финансовых продуктов (вкладов и займов), инфляции, а также взаимосвязи риска и доходности. Частный индекс Навыки отражает умение человека принимать взвешенные финансовые решения в повседневной жизни. Частный индекс Установки отражает ориентацию человека на достижение долгосрочных финансовых целей, понимание необходимости соблюдения разумного баланса трат и сбережений.