Спрос россиян на изделия из натурального меха

В конце 2022 года российские производители изделий из натурального меха столкнулись с проблемами в поставках импортных материалов, как результат – цены на готовые изделия выросли, а ассортимент сократился[1].

Вместе с тем, последние несколько лет в России и в мире наблюдается рост экологически ответственного потребительского поведения, которое предполагает отказ от изделий из натурального меха и их замену искусственным.

Исследование Аналитического центра НАФИ показывает, насколько высок сегодня спрос на натуральные шубы или другие изделия с использованием натурального меха[2].

Ключевые факты исследования:

42% россиян имеют шубу или другие предметы одежды, обуви или аксессуары, в которых используется натуральный мех,

Не имеют меховых изделий более половины россиян – 55%,

56% не хотят покупать шубу или другие изделия из натурального меха.

Подробную информацию вы можете найти на сайте НАФИ.

[1]РБК. В России резко сократился выбор шуб. Названа причина.

[2]Данные получены в рамках всероссийского репрезентативного опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ 22 декабря 2022 года с использованием собственной исследовательской платформы «Тет-о-Твет» в рамках проекта «Цифры дня». Опрошены 3015 человек (мужчины и женщины старше 14 лет из всех субъектов Российской Федерации). Статистическая погрешность не превышает 2% на уровне 95-% доверительного интервала.