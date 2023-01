Какие события произошли 10 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:

День инженера-механика ВМФ России!

🕑 Исторические события дня:

49 до н.э. – Гай Юлий Цезарь пересек Рубикон

1781 – В Москве открылся Петровский театр — предтеча Большого театра

1863 – В Лондоне открылась первая в мире линия метро

1920 – Создана Лига Наций — первая международная политическая организация

1946 – День открытия первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН

🌍 Главное

• $/€ вниз: 70,3/75,07 ₽

• Вместо деталей о сокращениях глава Salesforce зачитал сотрудникам лекцию о духовности

• Microsoft экспериментирует с интеграцией алгоритма GPT в Word

• Бывший гендиректор McDonald’s выплатит SEC $400 000 за обман инвесторов

• «Тинькофф» тестирует функцию звонков из мобильного приложения без оформления SIM-карты

• Правительство и ЦБ готовят стимулы для привлечения инвесторов из дружественных стран на рынок РФ

• На Ozon, WB и «Авито» продают «бессрочные лицензии» на иностранное корпоративное ПО — например, пиратские версии продуктов Autodesk и Adobe

• «Дождь» получил лицензию сроком на 5 лет на вещание в Нидерландах

• Посещаемость торговых центров МСК и СПб в новогодние каникулы оказалась на 10–15% ниже прошлогодней

• Уровень одобрения банками кредитных заявок в 2022-м обновил двухгодичный минимум — банки одобрили 26% заявок физ. лиц

• К весне 2023-го количество DDoS-атак на РФ компании может увеличится на 300%

• Первый запуск Virgin Orbit с территории Великобритании окончился неудачей

• Бывший глава Delivery Club Гюванч Донмез стал директором по электронной коммерции «Магнита»

• ЦБ описал российского частного инвестора: средний возраст клиентов брокеров — 37 лет, у 92% меньше 100 000 ₽

• Против издательства Popcorn Books возбудили административное дело из-за «пропаганды ЛГБТ»

• Coinbase планирует уволить сотрудников второй раз за семь месяцев — теперь 20% штата

🔬 Наука и техника

• Вышло расширение Synthesys X для Chrome, которое при помощи нейросети генерирует аналог нужного вам изображения прямо в браузере

• ИИ Microsoft VALL-E может имитировать любой человеческий голос, послушав оригинал всего три секунды

• Причиной резкого потепления климата в Арктике в конце XX века оказались мощные землетрясения

• Учёные узнали, как тестостерон и кортизол влияют на сексуальное желание женщин

• Генетики: у людей есть ген, отвечающий за рост густой шерсти на всем теле

• Учёные благодаря кошкам нашли ключ к лечению повреждений спинного мозга

• Психологи выявили личностные черты работников секс-индустрии

🎭 Культура

• Хью Джекман прокомментировал слухи, что он употребляет стероиды

• «Амедиатека» не будет показывать в России сериал по The Last of Us

• Представлен трейлер новой части «О чём говорят мужчины» с Квартетом И

• Marvel представила свежий трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

• Православные активисты написали заявление на лидера Little Big

• Стало известно о планах Брэда Питта завершить карьеру в кино

• Вышла правдивая книга о Джордже Майкле и популярной музыке 80-90-х

🥇 Спорт

• Новым тренером сборной Португалии стал Роберто Мартинес

• Гарет Бэйл завершил карьеру. Он пять раз выиграл ЛЧ с «Реалом»

• КХЛ: «Сибирь» проиграла «Ак Барсу», «Адмирал» победил «Барыс»

• «Арсенал» разгромил «Оксфорд» (3:0) и сыграет с «Ман Сити» в 4-м раунде Кубка Англии

• Матч за шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем пройдет с 7 по 30 апреля 2023-го

• НХЛ: «Лос-Анджелес» забросил 6 шайб «Эдмонтону», «Филадельфия» обыграла «Баффало», «Оттава» победила «Нэшвилл»

• НБА: 32+8+7 от Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Чикаго», «Денвер» прервал победную серию «Лейкерс»

