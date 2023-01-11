Какие события произошли 10 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:
День инженера-механика ВМФ России!
🕑 Исторические события дня:
49 до н.э. – Гай Юлий Цезарь пересек Рубикон
1781 – В Москве открылся Петровский театр — предтеча Большого театра
1863 – В Лондоне открылась первая в мире линия метро
1920 – Создана Лига Наций — первая международная политическая организация
1946 – День открытия первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН
🌍 Главное
• $/€ вниз: 70,3/75,07 ₽
• Вместо деталей о сокращениях глава Salesforce зачитал сотрудникам лекцию о духовности
• Microsoft экспериментирует с интеграцией алгоритма GPT в Word
• Бывший гендиректор McDonald’s выплатит SEC $400 000 за обман инвесторов
• «Тинькофф» тестирует функцию звонков из мобильного приложения без оформления SIM-карты
• Правительство и ЦБ готовят стимулы для привлечения инвесторов из дружественных стран на рынок РФ
• На Ozon, WB и «Авито» продают «бессрочные лицензии» на иностранное корпоративное ПО — например, пиратские версии продуктов Autodesk и Adobe
• «Дождь» получил лицензию сроком на 5 лет на вещание в Нидерландах
• Посещаемость торговых центров МСК и СПб в новогодние каникулы оказалась на 10–15% ниже прошлогодней
• Уровень одобрения банками кредитных заявок в 2022-м обновил двухгодичный минимум — банки одобрили 26% заявок физ. лиц
• К весне 2023-го количество DDoS-атак на РФ компании может увеличится на 300%
• Первый запуск Virgin Orbit с территории Великобритании окончился неудачей
• Бывший глава Delivery Club Гюванч Донмез стал директором по электронной коммерции «Магнита»
• ЦБ описал российского частного инвестора: средний возраст клиентов брокеров — 37 лет, у 92% меньше 100 000 ₽
• Против издательства Popcorn Books возбудили административное дело из-за «пропаганды ЛГБТ»
• Coinbase планирует уволить сотрудников второй раз за семь месяцев — теперь 20% штата
🔬 Наука и техника
• Вышло расширение Synthesys X для Chrome, которое при помощи нейросети генерирует аналог нужного вам изображения прямо в браузере
• ИИ Microsoft VALL-E может имитировать любой человеческий голос, послушав оригинал всего три секунды
• Причиной резкого потепления климата в Арктике в конце XX века оказались мощные землетрясения
• Учёные узнали, как тестостерон и кортизол влияют на сексуальное желание женщин
• Генетики: у людей есть ген, отвечающий за рост густой шерсти на всем теле
• Учёные благодаря кошкам нашли ключ к лечению повреждений спинного мозга
• Психологи выявили личностные черты работников секс-индустрии
🎭 Культура
• Хью Джекман прокомментировал слухи, что он употребляет стероиды
• «Амедиатека» не будет показывать в России сериал по The Last of Us
• Представлен трейлер новой части «О чём говорят мужчины» с Квартетом И
• Marvel представила свежий трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
• Православные активисты написали заявление на лидера Little Big
• Стало известно о планах Брэда Питта завершить карьеру в кино
• Вышла правдивая книга о Джордже Майкле и популярной музыке 80-90-х
🥇 Спорт
• Новым тренером сборной Португалии стал Роберто Мартинес
• Гарет Бэйл завершил карьеру. Он пять раз выиграл ЛЧ с «Реалом»
• КХЛ: «Сибирь» проиграла «Ак Барсу», «Адмирал» победил «Барыс»
• «Арсенал» разгромил «Оксфорд» (3:0) и сыграет с «Ман Сити» в 4-м раунде Кубка Англии
• Матч за шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем пройдет с 7 по 30 апреля 2023-го
• НХЛ: «Лос-Анджелес» забросил 6 шайб «Эдмонтону», «Филадельфия» обыграла «Баффало», «Оттава» победила «Нэшвилл»
• НБА: 32+8+7 от Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Чикаго», «Денвер» прервал победную серию «Лейкерс»
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