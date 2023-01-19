Какие события произошли 18 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:
День рождения детского телевидения в России;
День снеговика;
День зажигания маяка!
🕑 Исторические события дня:
1535 – Основан город Лима – будущая столица Перу
1825 – В Москве состоялось открытие Большого театра
1901 – Открылось первое кабаре в Берлине
1926 – Состоялась премьера фильма «Броненосец Потемкин»
1943 – День прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны
1964 – Американские врачи призвали конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности для здоровья
2018 – Состоялось открытие панорамы в экспозиции музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»
🌍 Главное
• $/€ вверх: 68,66/74,26 ₽
• Онлайн-переводчик DeepL представил ИИ-помощника Write для исправления ошибок в тексте
• ФАС оштрафовала Apple на 1,1 млрд ₽ из-за запрета размещать альтернативные способы оплаты в приложениях
• Apple представила MacBook Pro на базе новых процессоров M2 Pro и M2 Max
• Мировые поставки смартфонов упали в 2022-м на 11%, Samsung осталась лидером
• Microsoft сократит около 10-11 тысяч сотрудников
• «2ГИС» запустил агрегатор каршеринга в МСК и СПб
• С 19 января ЦБ начнёт предоставлять банкам ликвидность в юанях — за ₽ сроком на один день
• РФ подразделение Electrolux запустит собственный бренд бытовой техники Vard весной 2023-го
• Сеть магазинов Fix Price запустилась в Монголии
• Mars ищет покупателей на завод соусов в Московской области
• До 2030-го правительство направит около 24,6 млрд ₽ на развитие технологий ИИ в РФ и ещё около 100 млрд ₽ в разработки вложит «Сбер»
• Число доменов .ru в течение 2022-го сократилось на 88,2 тысячи
• В 2022-м на рынок РФ вышло вдвое меньше иностранных брендов, чем в 2021-м
• Основными торговыми партнёрами РФ в 2022-м стали Китай, Турция и Нидерланды
• RuStore добавил возможность загружать платные приложения
• Apple перенесла выпуск «удобных» очков дополненной реальности на неопределённый срок
• Реклама с возможностями автопилота Tesla в 2016-м была постановкой — части функций в машине ещё не существовало
• «Похоже, компании не помешали бы деньги»: Twitter предложил скидочный тариф на подписку Blue
• ЦБ представил игру для детей «Экономикум» — в ней надо «управлять всепланетным центральным банком»
🔬 Наука и техника
• «Джеймс Уэбб» помог получить фото туманности Тарантул с невероятной детализацией
• РКН запустил платформу по борьбе с телефонными мошенниками «Антифрод»
• Цветок возрастом 38 млн лет обнаружили в янтаре в Калининградской области
• В некоторых сибирских регионах леса уже выделяют больше углерода, чем поглощают
• Создан первый безопасный препарат от лишнего веса
🎭 Культура
• Продюсер «Аватара» опроверг слухи о съемках Вина Дизеля в сиквелах франшизы
• Режиссёр «Джона Уика» снимет экранизацию Rainbow Six Тома Клэнси
• В первом эпизоде The Last of Us остались сцены Кантемира Балагова
• Пострадавшего в аварии со снегоуборочной машиной Джереми Реннера выписали из больницы
• В Китае сняли запрет на показ фильмов Marvel
• Адвокаты решили достучаться до Канье Уэста через газетные объявления
🥇 Спорт
• Australian Open: Маррей, Рублёв, Джокович, Зверев, Рууд вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Карацев выбыли
• «Ливерпуль» вышел в 4-й раунд Кубка Англии, победив «Вулвс» в переигровке
• КХЛ: ЦСКА победил СКА, «Торпедо» уступило московскому «Динамо», «Спартак» пропустил 7 голов от «Автомобилиста»
• Тренин забил победный гол «Коламбусу», став 3-й звездой матча
• «Наполи» вылетел в 1/8 Кубка Италии, ведя 2:1 к 87-й и по пенальти проиграв «Кремонезе»
• НБА: «Денвер» выиграл у «Портленда», Эмбиид набрал 41 очко в победной для «Филадельфии» встрече с «Клипперс»
• Федерация лыжных гонок России вела ошибочный подсчет очков в Кубке России-2022/23. Результаты зачётов были пересмотрены
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