Какие события произошли 18 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:

День рождения детского телевидения в России;

День снеговика;

День зажигания маяка!

🕑 Исторические события дня:

1535 – Основан город Лима – будущая столица Перу

1825 – В Москве состоялось открытие Большого театра

1901 – Открылось первое кабаре в Берлине

1926 – Состоялась премьера фильма «Броненосец Потемкин»

1943 – День прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны

1964 – Американские врачи призвали конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности для здоровья

2018 – Состоялось открытие панорамы в экспозиции музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»

🌍 Главное

• $/€ вверх: 68,66/74,26 ₽

• Онлайн-переводчик DeepL представил ИИ-помощника Write для исправления ошибок в тексте

• ФАС оштрафовала Apple на 1,1 млрд ₽ из-за запрета размещать альтернативные способы оплаты в приложениях

• Apple представила MacBook Pro на базе новых процессоров M2 Pro и M2 Max

• Мировые поставки смартфонов упали в 2022-м на 11%, Samsung осталась лидером

• Microsoft сократит около 10-11 тысяч сотрудников

• «2ГИС» запустил агрегатор каршеринга в МСК и СПб

• С 19 января ЦБ начнёт предоставлять банкам ликвидность в юанях — за ₽ сроком на один день

• РФ подразделение Electrolux запустит собственный бренд бытовой техники Vard весной 2023-го

• Сеть магазинов Fix Price запустилась в Монголии

• Mars ищет покупателей на завод соусов в Московской области

• До 2030-го правительство направит около 24,6 млрд ₽ на развитие технологий ИИ в РФ и ещё около 100 млрд ₽ в разработки вложит «Сбер»

• Число доменов .ru в течение 2022-го сократилось на 88,2 тысячи

• В 2022-м на рынок РФ вышло вдвое меньше иностранных брендов, чем в 2021-м

• Основными торговыми партнёрами РФ в 2022-м стали Китай, Турция и Нидерланды

• RuStore добавил возможность загружать платные приложения

• Apple перенесла выпуск «удобных» очков дополненной реальности на неопределённый срок

• Реклама с возможностями автопилота Tesla в 2016-м была постановкой — части функций в машине ещё не существовало

• «Похоже, компании не помешали бы деньги»: Twitter предложил скидочный тариф на подписку Blue

• ЦБ представил игру для детей «Экономикум» — в ней надо «управлять всепланетным центральным банком»

🔬 Наука и техника

• «Джеймс Уэбб» помог получить фото туманности Тарантул с невероятной детализацией

• РКН запустил платформу по борьбе с телефонными мошенниками «Антифрод»

• Цветок возрастом 38 млн лет обнаружили в янтаре в Калининградской области

• В некоторых сибирских регионах леса уже выделяют больше углерода, чем поглощают

• Создан первый безопасный препарат от лишнего веса

🎭 Культура

• Продюсер «Аватара» опроверг слухи о съемках Вина Дизеля в сиквелах франшизы

• Режиссёр «Джона Уика» снимет экранизацию Rainbow Six Тома Клэнси

• В первом эпизоде The Last of Us остались сцены Кантемира Балагова

• Пострадавшего в аварии со снегоуборочной машиной Джереми Реннера выписали из больницы

• В Китае сняли запрет на показ фильмов Marvel

• Адвокаты решили достучаться до Канье Уэста через газетные объявления

🥇 Спорт

• Australian Open: Маррей, Рублёв, Джокович, Зверев, Рууд вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Карацев выбыли

• «Ливерпуль» вышел в 4-й раунд Кубка Англии, победив «Вулвс» в переигровке

• КХЛ: ЦСКА победил СКА, «Торпедо» уступило московскому «Динамо», «Спартак» пропустил 7 голов от «Автомобилиста»

• Тренин забил победный гол «Коламбусу», став 3-й звездой матча

• «Наполи» вылетел в 1/8 Кубка Италии, ведя 2:1 к 87-й и по пенальти проиграв «Кремонезе»

• НБА: «Денвер» выиграл у «Портленда», Эмбиид набрал 41 очко в победной для «Филадельфии» встрече с «Клипперс»

• Федерация лыжных гонок России вела ошибочный подсчет очков в Кубке России-2022/23. Результаты зачётов были пересмотрены