Будет ли расти цена на недвижимость в Турции после землетрясения

Землетрясение, произошедшее 6 февраля 2023 г. в Турции, потрясло весь мир. Кадры разрушенных зданий и целых кварталов, выложенные очевидцами в интернет, напоминают фильмы ужасов. Из-за стихийного бедствия уничтожены 5,6 тыс. построек.

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Будет ли расти цена на недвижимость в Турции после землетрясения

Землетрясение, произошедшее 6 февраля 2023 г. в Турции, потрясло весь мир. Кадры разрушенных зданий и целых кварталов, выложенные очевидцами в интернет, напоминают фильмы ужасов. Из-за стихийного бедствия уничтожены 5,6 тыс. построек. Восстанавливать придется целые города, а для этого необходимы миллиардные инвестиции.

Эксперты утверждают, что государству не хватит собственных ресурсов, чтобы решить сложную ситуацию в стране. Скорее всего, Турцию ожидает новый виток экономического кризиса. Особенно если учесть дефицит бюджета 7,4 млрд. долл., с которым Республика вошла в 2023 г.

Частично может пострадать туристический сектор. Иностранцы ранее обеспечивали приличный приток денежного капитала в страну. Несмотря на то, что Алания, Анталия и другие регионы, где проживает в основном русскоязычное население, не пострадали, часть туристов может волновать вопрос безопасности.

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Будет ли расти цена на недвижимость в Турции после землетрясения

В последние 5–7 лет иностранные граждане активно интересовались и покупали турецкие апартаменты. Однако в будущем личные психологические опасения не всем дадут принять такое решение.

Более того, из-за жутких разрушений под сомнения теперь поставлена репутация строительных компаний, которые возводили здания и учреждения по всему миру.

Кому будет интересна турецкая недвижимость

Однозначно спрогнозировать цены на недвижимость в Турции специалисты пока не берутся. Часть из них считают, что землетрясение и его последствия отпугнет иностранных инвесторов. Только снижение цен на виллы и квартиры смогут привлечь иностранцев.

Но такая тенденция отчуждения будет наблюдаться недолго. Ведь угроза землетрясений, наводнений, пожаров также велика и в других регионах — США, Юго-Восточной Азии. Но это не мешает иностранцам переезжать туда жить, покупать недвижимость.

В Турции среди местного населения после 6 февраля покупка жилья станет еще более актуальной.  Ведь без крова остались тысячи людей. На какую помощь они могут рассчитывать?

Во-первых, каждый владелец жилой недвижимости в Турции оплачивает страховку на случай стихийных бедствий. Эта разновидность страховки была введена после 2007 г. Страховой взнос рассчитывается в индивидуальном порядке, в зависимости от таких факторов:

  • в каком году возведено здание;

  • площадь квартиры.

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По закону страховому лицу, чья квартира или дом пострадали после землетрясения, компания обязана выплатить 200 тыс. турецких лир. Размер выплаты могут увеличить, но этот пункт со страховым лицом оговаривается в договоре заранее.

Действия турецкого правительства

Чтобы поддержать людей, правительство Турции объявило о решении компенсировать пострадавшим убытки от землетрясения. Причем это касается граждан Республики и иностранцев.

  1. Место аварийной недвижимости займут сборные дома и палатки на время.

  2. Пострадавшие от стихии постройки будут тщательно осмотрены, после чего им присвоят категорию повреждения. Если здание не подлежит восстановлению, его снесут.

  3. Чтобы семьи могли проживать в нормальны условиях, для них арендуют жилье.

  4. Турецкой строительной компании от муниципалитета поручат строительство жилых объектов. С 2020 г. предприятие возводит и реализует апартаменты по сниженной цене — запрашивая 50% от стоимости резиденции.

Конечно, не каждый турецкий гражданин захочет ждать, когда для него построят дом. Поэтому те, у кого есть свои сбережения, будут интересоваться недвижимостью в других регионах страны. В связи с этим цены на апартаменты в безопасных районах вырастут. Спрос на жилые дома в долгосрочной перспективе сохранит свою устойчивость.

Источник:https://hasporealty.com/2023/02/08/budet-li-rasti-czena-na-nedvizhimost-v-turczii-posle-zemletryaseniya/

Олег Артемов
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