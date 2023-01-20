Наша жизнь больше не будет такой, как прежде

В своем телеграм-канале мы писали о том, что задали 14 наиболее животрепещущих вопросов в налоговую с просьбой разъяснить как нам с вами жить дальше. Но пока ответа нет. Зато есть новая редакция НК с 2023 года.

Наше внимание сегодня сосредоточится вокруг статьи 78 НК РФ.

Во-первых нужно понять разницу в терминах

Уведомление – это уведомление о суммах налогов, которые уже пора начислить, но еще пока рано сдавать декларацию. Например, страховые взносы с зарплаты работников мы начисляем каждый месяц, но декларацию сдаем раз в квартал. Это уведомление нужно чтобы налоговая поняла, сколько налогов или взносов НАЧИСЛЕНО за первый и второй месяцы каждого квартала и в некоторых других случаях.

Заявление о распоряжении путем зачета (Заявление) – это специальное заявление, которое нужно подать, если вы решили заранее закинуть определенную сумму на конкретный налог. Например, вы хотите заранее оплатить страховые взносы ИП за себя, чтобы зачесть их в счет уменьшения платежей по ПСН, УСН «доходы», а также чтобы взять их в расходы в рамках УСН «доходы минус расходы».

Как понять, когда нужно использовать Уведомление, а когда Заявление

Сначала про Уведомление

Уведомление нужно подать, когда есть начисленные налоги, по которым декларация сдается раз в квартал или раз в год, но при это налог начисляется чаще, чем сдается декларация. Уведомление нужно подать не позднее 25 числа по итогу месяца. Давайте рассмотрим внимательнее на конкретных примерах.

Единый страховой взнос (с 2023 года, по сути это пенсионные + медицинские + социальные страховые платежи (НК РФ, статья 425)) начисляется каждый месяц, но декларация сдается раз в квартал. Соответственно, уведомление нужно подать по окончании соответствующих месяцев.

за январь

за февраль

за март – не подаем уведомление, т.к. сдаем РСВ

за апрель

за май

за июнь – не подаем уведомление, т.к. сдаем РСВ

за июль

за август

за сентябрь – не подаем уведомление, т.к. сдаем РСВ

за октябрь

за ноябрь

за декабрь – не подаем уведомление, т.к. сдаем РСВ

Налог при УСН (как с объектом «доходы», так и с объектом «доходы минус расходы») – авансовые платежи мы рассчитываем ежеквартально, но декларацию сдаем раз в год.

за 3 месяца (1 квартал)

за 6 месяцев (2 квартал)

за 9 месяцев (3 квартал)

за 12 месяцев (4 квартал) – не подаем уведомление, т.к. сдаем годовую декларации

Налог при патентной системе – уведомление подавать не нужно, налоговая сама начислит этот налог на основании выданных патентов.

Налог на добавленную стоимость (НДС) и Налог на прибыль – уведомления подавать не нужно, налоговая сама начислит авансовые платежи по этим налогам при любой схеме оплаты по фактически сданным декларациям.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – ситуация особенная до такой степени, что скорее является исключением из правила. По НДФЛ уведомление подавать нужно всегда вне зависимости от того, когда вы сдаете декларацию. Подаем в ближайшее 25 число по окончании периода. Причем периоды, за которые нужно подавать уведомления, очень не привычные.

с 1 по 22 января – подать не позднее 25 января!!

с 23 января по 22 февраля

с 23 февраля по 22 марта

с 23 марта по 22 апреля

с 23 апреля по 22 мая

с 23 мая по 22 июня

с 23 июня по 22 июля

с 23 июля по 22 августа

с 23 августа по 22 сентября

с 23 сентября по 22 октября

с 23 октября по 22 ноября

с 23 ноября по 22 декабря

с 23 декабря по 31 декабря

Страховые взносы в ФСС на страхование от несчастных случаев продолжаем платить напрямую в ФСС. Уведомление по ним подавать не нужно, потому что этот платеж не в налоговую, а в ФСС напрямую.

Теперь про Заявление

Полностью оно называется «Заявление о распоряжении путем зачета сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента» (Приказ ФНС от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1133@) – голову сломать можно при чтении.

При заполнении нужно проставить галочку какой вариант вам подходит:

в счет исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов

в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса)

в счет исполнения решений налоговых органов, указанных в подпунктах 10 и 11 пункта 5 и подпункте 3 пункта 7 статьи 11.3 Налогового кодекса Российской Федерации

в счет погашения задолженности, не учитываемой в совокупной обязанности в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 11.3 Налогового кодекса Российской Федерации

Тут нам подходит как влитой именно второй пункт. Уверен, он будет самым популярным у Индивидуальных предпринимателей. И вот почему.

Право уменьшить платежи по Патентной системе налогообложения или УСН с объектом «доходы» осталось, однако механика реализации этого права поменялась значительно.

Как было раньше

Вы платили фиксированные страховые взносы ИП за себя и платили 1%-ный страховой взнос с дохода сверх 300’000 рублей в год платежками на соответствующие реквизиты напрямую в свою налоговую. Платежка уже включала в себя сразу все нужные данные (КБК, ОКТМО и другие), поэтому налоговая понимала их автоматически.

При подаче уведомления об уменьшении платежей по патенту мы указывали лишь сумму в рублях, которую хотим взять в зачет по патенту, а налоговая сама смотрела достаточно ли у нас было платежек.

При подаче декларации по УСН мы аналогично указывали сколько рублей хотим взять в счет уменьшения платежей за каждый квартал, а налоговая сама смотрела достаточно ли мы заплатили.

Как будет теперь

Все (почти) налоги и Страховые взносы платим на Единый налоговый счет (ЕНС). И там огромный котел (куча, яма, черная дыра – подчеркните себе нужное), куда попадают все ваши платежи.

До момента подачи уведомления об уменьшении платежей по патенту на сумму страховых взносов нужно подать ЗАЯВЛЕНИЕ о распределении средств с ЕНС и выбрать в нем второй пункт «в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса)».

До конца квартала нужно подать ЗАЯВЛЕНИЕ заранее для того, чтобы налоговая поняла, что вы хотите часть платежей с ЕНС распределить на страховые взносы. А вот когда квартал закончится, тогда вы уже подаете УВЕДОМЛЕНИЕ об исчисленной сумме авансового платежа по УСН уже за минусом страхового взноса.

Лонгрид вышел трудный, но вам нужно помнить главное

Не путайте термины Уведомление и Заявление (о распределении средств) – это разные документы, у каждого свой КНД.

Уведомление подаем для того, чтобы налоговая узнала какие налоги мы НАЧИСЛЯЕМ за те месяцы, за которые сдать декларацию еще рано.

Заявление подаем тогда, когда нужно раскидать средства с ЕНС по конкретным налогам раньше, чем будет подано уведомление, декларация или налог будет начислен налоговой автоматически.

Будем стараться держать вас в курсе.

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