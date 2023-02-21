Индивидуальный предприниматель

Где получить документы о статусе ИП для бывших ФЛП ДНР

На сайте ФНС можно получить сведение о статусе ИП для бывших ФЛП ДНР.

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Где получить документы о статусе ИП для бывших ФЛП ДНР

Если Вы бывший ФЛП ДНР и не планируете перерегистрацию, при этом у Вас есть ИНН РФ, то получите сведения об отсутствии статуса индивидуального предпринимателя. А еще лучше, пока все не «утрясется», делать это ежемесячно и просто сохранять данную справку.

На сайте https://egrul.nalog.ru/index.html после введения ИНН будет сформирована справка, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью. Такая справка равнозначна справке, получаемой на бумажном носителе.

Если же Вы ИП, то сервис предложит сформировать выписку из ЕГРИП с данными о регистрации физического лица в качестве ИП.

Вы уже ИП и даже есть информация, что Вы на УСН.

Поздравляю!!!

Но...мы же помним, что я «фанат» бумажек и значит мне она нужна. Для этого достаточно направит запрос в ФНС для получения письма по форме 26.2‑7

ЗАПРОС
о выдаче информационного письма
о переходе на упрощенную систему налогообложения

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 32 и статье 346.13 Налогового кодекса РФ просим подтвердить, что __________________________ подавало уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения. Информационное письмо просим подготовить по форме № 26.2-7 (утверждена приказом ФНС России от 2 ноября 2012 № ММВ-7-3/829) и вот тут выбрать способ как именно Вы хотите получить информационное письмо

Запрос можно даже оформить на сайте https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/obr_fts/

Дальше: он же Пенсионный, он же СФР.

Пишем просто запрос о предоставление уведомления о регистрации в территориальном органе СФР.

 Be Continued...

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