Как выбрать систему налогообложения

Система налогообложения (сокр. – СН) определяет, сколько предпринимателю платить налогов государству. Ее неправильный выбор приводит к потере немалых средств.
Какую СН могут использовать ИП
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – подходит тем, кто сам выращивает/добывает/перерабатывает с/х продукты, имеет от 70% общей прибыли от данной деятельности и не больше 300 чел. в штате.
Основная (ОСН) – применяется фирмами, которые торгуют оптом, поставляют товар в торговые сети.
Упрощенная (УСН) – по такой схеме обычно работает бизнес, чей доход меньше 200 млн.руб/год, нет филиалов, в штате менее 130 сотрудников, а остаточная стоимость ОС до 150 млн.руб.
Патентная (ПСН) – здесь ИП платит конкретную сумму в год – стоимость патента, которую определяет государство, доход не имеет значения.
Налог на профессиональный доход (НПД) – фрилансеры, кондитеры, копирайтеры и прочие самозанятые лица платят минимальный налог без страховых взносов.
Компании вправе применять только первые три из перечисленных СН.
Для справки! Под общий режим попадают сразу все после регистрации (компании/ИП), если не подают официальную заявку о переходе на другую систему.
Что входит во все СН
Объект налогообложения – то, за что платится налог, – прибыль, земельный участок, транспорт или имущество в собственности.
Налоговая база – точная сумма прибыли, с которой платится налог.
Налоговая ставка – % от налоговой базы, который нужно заплатить.
Периодичность уплаты налога – раз в месяц/квартал/год.
Сюда также включается порядок расчета налога, а также правила и сроки отправки платежа в ФНС.
На что ориентироваться при выборе СН
Подходящий вариант определяется с учетом:
специфики бизнеса – например, для сезонного бизнеса подойдет ПСН, при котором можно оплатить патент на 6 месяцев и не платить налоги за простой;
ограничений по количеству сотрудников;
суммы дохода;
режима налогообложения заказчиков, контрагентов – например, единая общая система поможет сократить сумму вычета по НДС.