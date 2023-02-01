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Как выбрать систему налогообложения

Какие существуют системы налогообложения и как определиться с выбором, расскажем в нашей статье.

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Система налогообложения (сокр. – СН) определяет, сколько предпринимателю платить налогов государству. Ее неправильный выбор приводит к потере немалых средств.

Какую СН могут использовать ИП

  • Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – подходит тем, кто сам выращивает/добывает/перерабатывает с/х продукты, имеет от 70% общей прибыли от данной деятельности и не больше 300 чел. в штате.

  • Основная (ОСН) – применяется фирмами, которые торгуют оптом, поставляют товар в торговые сети.

  • Упрощенная (УСН) – по такой схеме обычно работает бизнес, чей доход меньше 200 млн.руб/год, нет филиалов, в штате менее 130 сотрудников, а остаточная стоимость ОС до 150 млн.руб.

  • Патентная (ПСН) – здесь ИП платит конкретную сумму в год – стоимость патента, которую определяет государство, доход не имеет значения.

  • Налог на профессиональный доход (НПД) – фрилансеры, кондитеры, копирайтеры и прочие самозанятые лица платят минимальный налог без страховых взносов.

Компании вправе применять только первые три из перечисленных СН.

Для справки! Под общий режим попадают сразу все после регистрации (компании/ИП), если не подают официальную заявку о переходе на другую систему.

Что входит во все СН

  • Объект налогообложения – то, за что платится налог, – прибыль, земельный участок, транспорт или имущество в собственности.

  • Налоговая база – точная сумма прибыли, с которой платится налог.

  • Налоговая ставка – % от налоговой базы, который нужно заплатить.

  • Периодичность уплаты налога – раз в месяц/квартал/год.

Сюда также включается порядок расчета налога, а также правила и сроки отправки платежа в ФНС.

На что ориентироваться при выборе СН

Подходящий вариант определяется с учетом:

  • специфики бизнеса – например, для сезонного бизнеса подойдет ПСН, при котором можно оплатить патент на 6 месяцев и не платить налоги за простой;

  • ограничений по количеству сотрудников;

  • суммы дохода;

  • режима налогообложения заказчиков, контрагентов – например, единая общая система поможет сократить сумму вычета по НДС.

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