Можно ли не явиться по повестке?

С начала осени дважды получал недвусмысленные бумажные требования от военкомата в том числе и в виде повестки. В военкомат не явился, так как считаю действия незаконными.

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Суть моего вопроса такова: предельно и в крайней степени предельно опасаюсь юридического и фактического преследования со стороны военкомата города Ломоносова либо военкомата города Карелии, так как потенциально могу быть прописан и там.

С начала осени дважды получал недвусмысленные бумажные требования от военкомата в том числе и в виде повестки. В военкомат не явился, так как считаю действия незаконными. Можно ли не явиться по повестке? Неявка по вызову на сборы? Каковы последствия, если работа официальная?

В случае неявки по повестке в военкомат молодой человек будет привлечен к административной или уголовной ответственности условной? По личным и политическим мотивам не способен явиться и подчинится военкомату.

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Максим Григорьев
Максим Григорьев
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