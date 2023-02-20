Всемогущие налоговые заморозки, или Недопустимость наложения предварительных обеспечительных мер на имущество компаний

И вновь поднимаем очень важную тему защиты бизнеса. Активные инициативы и законотворческая деятельность Федеральной налоговой службы РФ (далее ФНС РФ) не всегда кажется разумной, правомерной и обоснованной.

Правительство РФ внесло законопроект №47595-8 от 27.12.2201г. о внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации, которые подготовили Федеральная налоговая служба РФ (далее ФНС РФ) и Минфин РФ. Законопроект устанавливает порядок наложения предварительных обеспечительных мер на имущество организации или индивидуального предпринимателя после составления акта камеральной налоговой проверки или после вынесения решения о проведении выездной налоговой проверки (ВНП).

Сейчас законопроект находится на стадии предварительного рассмотрения в Государственной Думе РФ. (https://sozd.duma.gov.ru/bill/47595-8). Комитет Госдумы РФ дал критическое правовое заключение и указал:

«С учетом того, что понятие «среднеотраслевая налоговая нагрузка» в НК РФ не определено, полагаем, что проектируемые нормы не соответствуют критериям экономической обоснованности и ясности, закрепленным в статье 3 НК РФ, что может привести к нарушению прав налогоплательщиков вследствие чрезмерного налогового администрирования.

Применительно к доводу пояснительной записки о возможном сокрытии налогоплательщиком имущества или отчуждении его третьим лицам обращаем внимание на положения подпункта 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ, предусматривающие возможность взыскания задолженности по уплате налогов в судебном порядке с лиц, которым передано имущество, если такая передача произошла после того, как налогоплательщик узнал или должен был узнать о назначении выездной налоговой проверки или о начале проведения камеральной налоговой проверки».

Вместе с тем, законопроект разрешает руководителям инспекций и его заместителям по согласованию с главой вышестоящего налогового органа после составления акта камеральной проверки принять обеспечительные меры и запретить без согласия налоговиков отчуждать (передавать в залог) имущество юридического лица и ИП.

Нововведения затронут компании и индивидуальных предпринимателей (ИП), у которых налоговая нагрузка существенно меньше, чем у «коллег по отрасли», а именно если:

отклонение от среднеотраслевой нагрузки превышает десять процентов от совокупной суммы налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных организацией, индивидуальным предпринимателем за период, проверяемый в рамках ВНП, либо трех миллионов рублей;

отклонение от среднеотраслевой нагрузки не превышает одной двенадцатой совокупной суммы налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных за три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении ВНП;

отклонение от среднеотраслевой нагрузки менее одной десятой кадастровой стоимости недвижимого имущества налогоплательщика, не обремененного залогом на дату вынесения решения о проведении ВНП.

При этом звучит неубедительно довод о том, что мера затронет «незначительное количество объектов» — «исключительно внеоборотные активы».

Полагаю, что законопроект влечёт следующие нарушения:

1) Нарушение конституционного права на неприкосновенность частной собственности (ст.35 Конституции РФ). В Конституции РФ закреплено право на неприкосновенность частной собственности граждан и юридических лиц, лишить имущества допускается только по решению суда, а ограничения устанавливаются законами (ст. 213 ГК РФ). Неприкосновенность собственности является необходимой гарантией беспрепятственного использования каждым своим имуществом для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, реализации иных прав и надлежащего исполнения соответствующих обязанностей ("собственность обязывает") на основе принципов юридического равенства и справедливости и вытекающего из них критерия добросовестности участников правоотношений, в том числе в сфере гражданского оборота.

По сути вводится досудебный или внесудебный порядок наложения обеспечительных мер (ареста) на имущество компании или ИП в обход и в нарушении ст.90 АПК РФ. Поэтому будет законным не нарушать установленный законом порядок наложения обеспечительных мер на имущество, т.е. обращение ИФНС в суд с мотивированным заявлением и проведение судебного заседания с обязательным привлечением бизнес-омбудсмена, представителей ОПОРЫ РОССИИ, Союза промышленников (и др.). Возможно ввести перед обращением в суд обязательное согласование ИФНС такой серьёзной меры ограничения распоряжение имуществом в прокуратуре субъекта РФ.

2) Продолжительный и значительный срок наложения обеспечительных мер (ареста) на имущество компании или ИП. С учётом сроков проведения ВНП, которые могут тянуться годами, негативные последствия подобных мер вполне предсказуемы и могут повлечь фатальный исход. Представляется логичным ограничить возможный срок наложения обеспечительных мер на имущество периодом не более 2 месяцев.

3) Негативно отразиться на компаниях малого и среднего бизнеса, которые не имеют вне оборотных средств, не обладают недвижимым имуществом, транспортными средствами, предметами дизайна служебных помещений или иным имуществом. Малый и средний бизнес имеет только как правило денежные средства на банковских счетах. Например, это компании, которые занимаются перепродажей товаров, сырья и материалов.

Предлагаемые меры ФНС РФ могут привести к остановке всех бизнес процессов, неисполнение обязательств по оплате. Как итог, будет парализована деятельность компании, потеря рабочих мест, налогов и бизнеса.

4) Противоречие Федеральному закону "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ, которым предусмотрено:

обязательное согласование проверочных мероприятий с прокурором;

доказывания обоснованности своих действий и соблюдения законодательства РФ;

права юридического лица и ИП на привлечение Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей;

нарушение презумпции невиновности и добросовестности юридических лиц.

5) Считаю, внесенный законопроект предлагает избыточные обеспечительные меры, которые будут являться дополнительным элементом административного давления юридических лиц и ИП с целью принуждения (побуждения) к уплате вменяемых и предполагаемых сумм недоимок на стадии проведения ВНП.

6) Отсутствие определенных критериев и понятий. Налоговый кодекс РФ (НК РФ) не содержит понятия среднеотраслевая налоговая нагрузка. Учитывая, что понятие «среднеотраслевая налоговая нагрузка» в НК РФ не определено, полагаю, что предлагаемые законопроектом нормы не соответствуют критериям экономической обоснованности, правомерности и ясности, закрепленным в ст.3 НК РФ, что безусловно может привести к нарушению прав налогоплательщиков вследствие чрезмерного налогового администрирования.

7) С учётом положений законопроекта об обязательном размещении в "Интернете", решения о принятии предварительных обеспечительных мер на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, юридическим лицам и ИП станут невозможными получения кредитов для ведения финансов-хозяйственной деятельности и будут ограничены возможности замены предварительных обеспечительных меры на банковскую гарантию, подтверждающую, что гарант обязуется уплатить сумму, соответствующую стоимости имущества, в отношении которого приняты предварительные обеспечительные меры и залог ценных бумаг.

8) Не предусмотрена денежная компенсация при необоснованности (незаконности) наложения обеспечительных мер на имущество компании или ИП. Таким образом, законодательно не закреплена финансовая ответственность ФНС, в случае отмены решения по ВНП, не подтверждения подозрений в налоговых нарушениях или ошибочности действий.

При этом, вышеуказанные возможные нарушения являются не полными и перечень обстоятельств является не исчерпывающим, т.к. разнообразие возникающих ситуаций при ведении предпринимательской деятельности достаточно сложно описать в одной статье.

Возможные негативные последствия законопроекта:

создание дополнительных препятствий для ведения финансово-хозяйственной деятельности компаний и ИП.

развитие коррупции.

многочисленные банкротства компаний.

Считаю, что НК РФ в действующей редакции с различными инструментами ФНС (комиссии или рабочие группы, предпроверочный анализ, активная контрольно-аналитическая деятельность, базы АСК НД, прозрачный бизнес и др.) содержат достаточное количество эффективных мер и методов административного контроля и воздействия на налогоплательщиков.

Полагаю, что обсуждение и внесение поправок в законопроект обязательно необходимо провести с общественным обсуждением, а также привлечь для дачи правовых заключений и возможных предложений бизнес-омбудсмена, Торгово-промышленную палату РФ, РСПП, Деловая Россия, Опора России и другие ассоциации (и союзы) предпринимателей, налоговых юристов (адвокатов), прокуратуру и Конституционный суд РФ.

Выводы: в условиях беспрецедентных западных санкций, сложности ведения бизнеса, общей экономической слабости и уязвимость налогоплательщиков это может быть «контрольным и убийственным выстрелом» в сторону компаний и ИП. Всё вышеуказанное неминуемо может уничтожить малый и средний бизнес с потерей рабочих мест, налогов. В результате, предпринимательская деятельность станет высокорискованной деятельностью, что затормозит восстановление и развития экономики.