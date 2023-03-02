Как обстоят дела с рынком недвижимости Турции после землетрясения?

6 февраля 2023 года в 4:17 утра землетрясение магнитудой 7,8 по шкале Рихтера произошло в городе Газиантепе на юге Турции, а через девять часов в 13:24 еще одно землетрясение магнитудой 7,5 произошло в городе Кахраманмараше, также на юге Турции.

Последствия двух землетрясений затронули 10 различных городов Турции и некоторые города на севере Сирии, в результате чего погибло более 40 000 человек, а более 100 000 получили ранения.

эпицентр землетрясений в Турции

Количество разрушенных зданий в Турции превысило 12 000, и после этого стихийного бедствия возникло множество вопросов.

Почему все эти строения рухнули, учитывая, что землетрясения были достаточно сильными, но не настолько, чтобы разрушать мгновенно такое количество построек?

Также рухнуло много новостроек, с чем это связано?

Каковы реальные гарантии защиты зданий от землетрясений?

Увеличится ли спрос на недвижимость во всей Турции или же уменьшится?

Каков статус Стамбула и цены на недвижимость?

Давайте начнём с определения типов зданий, доступных в этих областях: есть старые здания, старше 20 лет, с этажностью, не превышающей 5 этажей, и они не были изначально оборудованы для противостояния землетрясениям такой степени, поэтому большая их часть обрушилась.

Только после ужасного землетрясения, произошедшего в 1999 году в Турции, появились современные строительные нормы и правила.

Также есть здания, которые были построены подрядчиком с ограниченной коммерческой деятельностью менее 20 лет назад.

Здания оказались несейсмостойкими, и мы можем наблюдать изображение ниже, чтобы отметить, что в первую очередь здание не имело правильного фундамента.

Обрушенное здание после землетрясения на юге Турции без правильного фундамента.

Можно заметить, что окружающие его здания не пострадали ни от землетрясения, ни от падения этого здания.

Секция современных комплексов, которые были построены подрядчиком со средней коммерческой деятельностью, полностью рухнули, несмотря на присутствие вблизи более старых зданий, которые остались стойкими.

Новый жилой комплекс рухнул а старые здания остались стойкими.

Основная причина этого заключается в том, что эти здания были оснащены лучшими материалами, так как внимание уделялось в первую очередь качеству, а не внешнему виду.

Все мы знаем, что здание состоит из колон и стен.

Однако стены не являются опорными элементами, несущими вес здания, так как их можно снести, а при перераспределении недвижимости без подходящих материалов это может повлиять на безопасность здания.

Колонны обеспечивают поддержку здания, а количество стали, используемое внутри колонн, является основным элементом, обеспечивающим способность здания противостоять землетрясениям.

Сталь является дорогостоящим товаром, особенно после пандемии Covid-19, так как цены выросли в разы за очень короткое время.

Цены на сталь продолжают расти.

Несмотря на это, люди все еще ищут дешевую недвижимость.

Поэтому застройщики, заботящиеся о своих интересах, не обращая внимания на безопасность людей, строят дешевую недвижимость, содержащую минимальное количество стали.

Новостройка, построенная ответственным застройщиком, может устоять почти любым стихийным бедствиям, в том числе и землетрясениям с магнитудой менее 9 баллов по шкале Рихтера.

Доказательством этого является то, что государственная строительная компания «Токи» построила более 133 000 домов в 10 турецких городах, пострадавших от землетрясения, и ни один из этих домов не упал и не был разрушен.

Здания построенные государственной строительной компанией «Токи» остались целы.

Сегодня единственной гарантией является выбор надежного застройщика, не обязательно с гарантией турецкого правительства.

Иностранные инвесторы предположат, что спрос на недвижимость снизится из-за опасений о возможном повторении землетрясений в других городах Турции.

Но на самом деле реальность немного иная, поскольку процент иностранцев, владеющих недвижимостью в Турции, по сравнению с местным спросом не превышает 3%.

Таким образом, даже если все иностранцы прекратят покупку недвижимости в Турции, количество проданной недвижимости снизится всего на 3%.

Что касается местных жителей, то им необходимо иметь недвижимость в своей стране, и сегодня они будут более разумно подходить к выбору жилья, более тщательно изучать застройщиков и не поддаваться соблазну сниженной цены от неизвестного подрядчика.

Теперь, касательно Стамбула, так как это самое популярное направление для желающих инвестировать в недвижимость Турции.

Эпицентр землетрясения находился в 1100 км от Стамбула, что является значительным расстоянием.

Поэтому в Стамбуле вам каждый ответит, что ничего не почувствовал.

На самом деле, вам не о чем беспокоиться, если вы - инвестор, который покупает свою недвижимость у застройщиков с хорошей репутацией на рынке, и при этом консультируется с надежным профессиональным брокером.

В Стамбуле все новые объекты недвижимости, которые строятся, не получают лицензию на строительство до выполнения условий страхования от землетрясений «Dask», что позволяет зданиям выдерживать землетрясения силой менее 9 баллов по шкале Рихтера.

Достаточно напомнить, что эти разрушения можно было избежать на 80%, если бы право строительства имели только те строительные компании, которые зарекомендовали себя годами.

С точки зрения инвестиций, доход от сдачи в аренду сейсмостойкой недвижимости выше, чем от старой или неустойчивой недвижимости, потому что арендаторы сегодня больше ориентируются на свою безопасность.

Благодаря наличию предложений от надежных строительных компаний с возможностью оплаты в рассрочку, теперь вы можете стать владельцем недвижимости в Стамбуле от авторитетного застройщика.

Теперь есть все основания думать, что контроль над застройщиками и качеством строительства в Турции значительно увеличится, что исключит вероятность покупки некачественной недвижимости.