Работу бухгалтеров недоценивают и очень сильно. Может нам пойти делать реснички?

Есть смысл вообще учится-то, вероятность дорасти до главбуха не велика. Причем работа рутинная на участке учета. Ладно у главбуха есть и рутина, и анализ, и аналитика, хоть динамика есть какая-то.

Причем висит объявление на разных ресурсах на постоянку и предлагают 50-70 тыс главбухом в Московской области, а стоит город Москва, то есть еще и переехать в область.

Так читаешь отзывы и видишь «зарплата в конвертах», это за такую зарплату (50-70 тысяч рублей) нас еще и под статью загоняют. Дальше изучаешь их балансы, деятельность смотришь, анализ делаешь, так там вообще: убытки бешеные, плюс кредиты и платежеспособность нулевая, короче, если не сегодня, то завтра банкроты, а это еще и субсидиарка.

Нормально так за 50-70 тысяч рублей еще и по судам и следствиям бегать и еще не факт, что виноватой не останешься!

Просто в маленьком городке, где платно сходить к доктору 500-700 руб и зубы вылечить 1-3 тыс рублей, стоит зарплата у продвца в «Красном/белом» на руки 38 тысяч. Вопрос, где справедливость то?

Вчера с подругой разговаривала, дочка ее в столичном регионе зарабатывает, делая ресницы, 150-180 тысяч рублей в месяц. Училась в мединституте, но бросила и после 4 курса пошла ресницы делать.

Вопрос у меня уважаемые коллеги: «А туда ли мы пошли?!»