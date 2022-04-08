Что происходит на рынке труда в ИТ-отрасли? на примере одной отдельно взятой ИТ-компании

Такую тенденцию на фоне массового оттока ИТ-шников из страны, фиксируют в рекрутинговом агентстве HH.ru.”

Мы в компании еще 28 марта открыли очередную вакансию-стажировку в отдел разработки и спустя неделю решили посмотреть статистику по откликам кандидатов, и сравнить её с точно такой же вакансией, которую открывали в конце августа прошлого года.

Вот статистика за первую неделю вакансии этого года:

А вот аналогичные данные за прошлый год:

И вот что говорят нам цифры из нашего HeadHunterа:

Количество соискателей увеличилось на 57%

Количество просмотров вакансии в плюсе на 21%

Количество откликов от кандидатов – плюс 24,5%

А вот мы отправили приглашений кандидатам на анкетирование и тестирование – меньше на 27,5%

Уменьшилась доля кандидатов, имеющих релевантное образование и необходимые знания, отраженные в их резюме.

При этом профессиональный уровень кандидатов существенно повысился. Этот вывод мы делаем на основании анктирования и количества людей, которым мы предложили тестовое задание. Сейчас задание выполняют 11 человек. Для первой недели это очень хорошая статистика. А в прошлом году таких кандидатов было значительно меньше.

В 2021 году за сентябрь мы наняли по этой вакансии трех сотрудников в отдел разработки. Все продолжают успешно работать. Сколько наймем по итогу текущей вакансии – будет известно в течение апреля.

А вы открываете вакансии в настоящее время? Нанимаете людей?

Делитесь вашими историям в комментариях. И не важно, ИТ-компания у вас или из любой другой отрасли. Интересна любая статистика.