Ситуация с валютными SWIFT-переводами за границу стала хуже: Сроки переводов увеличились на пять-десять дней

Ситуация с валютными SWIFT-переводами за границу стала хуже: увеличиваются сроки из-за ужесточения контроля со стороны принимающих иностранных банков, растёт число отказов.

Сроки переводов увеличились на пять-десять дней, хотя раньше они проходили за один-два дня. Некоторые переводы растягиваются на недели. В среднем задерживается каждый шестой платёж. В случае отказа причины не разъясняются, банки ограничиваются общей фомулировкой — комплаенс-политика.

Что характерно, комиссии списываются исправно, причём как банками в России, так и посредниками, через которых идёт SWIFT-перевод. На счёт может вернуться сумма заметно меньше отправленной.

Кроме SWIFT способов отправить деньги в зарубежный банк — немного: по номеру карты в банки стран СНГ, а также переводы через системы денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact (лимит $5 тыс.).