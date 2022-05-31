Необанки для бизнеса сдают позиции

Банки в топ-3 могут mobile only закрыть потребности микробизнеса. При этом «Альфа» равномерно развивает управление всеми финансовыми продуктами, а «Делобанк» и ПСБ имеют явный продуктовый фокус. Первый на приём платежей, бухгалтерию и документооборот, второй на ВЭД и торговый эквайринг.

Опубликовано: Топ-11 Mobile Banking Rank 2022. В исследовании названы лучшие мобильные банки для управления бизнес-финансами

Большинство банков делает акцент на одном-двух продуктах. У «Сбера» это зарплатный проект, у «Открытия» онбординг, у «Тинькофф» зарплатный проект и бухгалтерия, у «Модульбанка» чат, у «Точки» автоматические авансовые отчёты и ВЭД.

ВТБ, «Уралсиб» и «Райффайзен Банк» безнадёжно отстают от рынка.

В целом мобильные банки для бизнеса по-прежнему отстают от интернет-банков и медленно забирают «тяжелые» задачи. Mobile-first подход стал проблемой, когда приложения исчезают из сторов и аудитория может вернуться в десктопные сервисы.