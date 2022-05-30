Топ-11 Mobile Banking Rank 2021: названы лучшие мобильные банки для управления бизнес-финансами

Они лидируют со значительным отрывом, говорится в исследовании Mobile Banking Rank 2021 года. Аналитики уточняют, что в лидерах закрепились крупные традиционные банки, которые равномерно оцифровывают все продукты для бизнеса, обеспечивая тем самым независимость от интернет-банка, продуктовую консистентность, оптимизацию интерфейсных решений, упрощение сценариев работы с продуктами, нестандартные решения и эксперименты.

Места с первого по третье распределились следующим образом:

Альфа-Банк стал лидером для обоих типов бизнеса благодаря широким возможностям управления всеми продуктами и отсутствию ярко выраженного продуктового фокуса;

стал лидером для обоих типов бизнеса благодаря широким возможностям управления всеми продуктами и отсутствию ярко выраженного продуктового фокуса; Делобанк ( занял второе место для ИП и третье для МСБ) отмечен, как поставщик лучших практик приема платежей, в бухгалтерии и документообороте, также платформа банка отмечена, как самая технологичная;

занял второе место для ИП и третье для МСБ) отмечен, как поставщик лучших практик приема платежей, в бухгалтерии и документообороте, также платформа банка отмечена, как самая технологичная; ПСБ (занял третье место для ИП и второе место для МСБ) отмечен за лучшие практики по ведению ВЭД и управлению торговым эквайрингом и бизнес-картами, банк показал лучшие результаты на юзабилити-тестах.

для обоих типов бизнеса. Организация отмечена за возможность автоматического формирования авансовых отчетов, широкие возможности для ведения ВЭД.

Тинкофф Банк и Модульбанк расположились на 5 и 6 позиции рейтинга:

Тинькофф Банк (6 позиция для ИП и 5 для МСБ) предоставляет широкие возможности зарплатного проекта и бухгалтерии;

(6 позиция для ИП и 5 для МСБ) предоставляет широкие возможности зарплатного проекта и бухгалтерии; Модульбанк (5 позиция для ИП и 6 для МСБ) отмечен за образцовое решение сложных задач по управлению продуктами в чате.

Мобильные банки из середины таблицы сделали ставку на развитие отдельных продуктов и пока не дотягивают до лидеров по уровню реализации всех пользовательских задач, отмечают исследователи.

7 и 8 места занимают:

СберБанк (7 для МСБ и 8 для ИП) отмечен за самый полнофункциональный зарплатный проект на рынке;

(7 для МСБ и 8 для ИП) отмечен за самый полнофункциональный зарплатный проект на рынке; Банк Открытие (7 для ИП и 8 для МСБ) отмечен за понятный и информативный продуктовый онбординг.

Замыкают рейтинг банки с базовыми возможностями в мобильных банках для бизнеса, при этом многие необходимые возможности у них отсутствуют:

Райффайзен Банк (9 место для ИП и МСБ) дает информацию по продуктам, но возможность для управления ими отсутствует.

(9 место для ИП и МСБ) дает информацию по продуктам, но возможность для управления ими отсутствует. Банк Уралсиб (10 место для ИМ и МСБ) не дает возможности приема платежей, бухгалтерии и документооборота.

(10 место для ИМ и МСБ) не дает возможности приема платежей, бухгалтерии и документооборота. ВТБ (11 место для ИП и МСБ) удобство РКО отстает от лидеров, ограничены возможности ведения ВЭД, документооборота, бухгалтерии, приема платежей.

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