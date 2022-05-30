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Топ-11 Mobile Banking Rank 2021: названы лучшие мобильные банки для управления бизнес-финансами

В первую тройку рейтинга «Лучшие мобильные банки для бизнеса» для ежедневных задач в 2021, которое проводилось в сегментах ИП и МСБ, вошли Альфа-Банк, Делобанк и ПСБ.

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Они лидируют со значительным отрывом, говорится в исследовании Mobile Banking Rank 2021 года. Аналитики уточняют, что в лидерах закрепились крупные традиционные банки, которые равномерно оцифровывают все продукты для бизнеса, обеспечивая тем самым независимость от интернет-банка, продуктовую консистентность, оптимизацию интерфейсных решений, упрощение сценариев работы с продуктами, нестандартные решения и эксперименты.

Места с первого по третье распределились следующим образом:

  • Альфа-Банк стал лидером для обоих типов бизнеса благодаря широким возможностям управления всеми продуктами и отсутствию ярко выраженного продуктового фокуса;
  • Делобанк (занял второе место для ИП и третье для МСБ) отмечен, как поставщик лучших практик приема платежей, в бухгалтерии и документообороте, также платформа банка отмечена, как самая технологичная;
  • ПСБ (занял третье место для ИП и второе место для МСБ) отмечен за лучшие практики по ведению ВЭД и управлению торговым эквайрингом и бизнес-картами, банк показал лучшие результаты на юзабилити-тестах.
Четвертое место для обоих типов бизнеса занял банк Точка. Организация отмечена за возможность автоматического формирования авансовых отчетов, широкие возможности для ведения ВЭД.

Тинкофф Банк  и Модульбанк расположились на 5 и 6 позиции рейтинга:

 

  • Тинькофф Банк (6 позиция для ИП и 5 для МСБ) предоставляет широкие возможности зарплатного проекта и бухгалтерии;
  • Модульбанк (5 позиция для ИП и 6 для МСБ) отмечен за образцовое решение сложных задач по управлению продуктами в чате.
Мобильные банки из середины таблицы сделали ставку на развитие отдельных продуктов и пока не дотягивают до лидеров по уровню реализации всех пользовательских задач, отмечают исследователи.

7 и 8 места занимают:

  • СберБанк (7 для МСБ и 8 для ИП) отмечен за самый полнофункциональный зарплатный проект на рынке;
  • Банк Открытие (7 для ИП и 8 для МСБ) отмечен за понятный и информативный продуктовый онбординг.
Замыкают рейтинг банки с базовыми возможностями в мобильных банках для бизнеса, при этом многие необходимые возможности у них отсутствуют:

  • Райффайзен Банк (9 место для ИП и МСБ) дает информацию по продуктам, но возможность для управления ими отсутствует.
  • Банк Уралсиб (10 место для ИМ и МСБ) не дает возможности приема платежей, бухгалтерии и документооборота.
  • ВТБ (11 место для ИП и МСБ) удобство РКО отстает от лидеров, ограничены возможности ведения ВЭД, документооборота, бухгалтерии, приема платежей.
 

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