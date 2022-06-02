Банки торопятся выводить IT-подразделения в отдельные компании. ФНС не беспокоит «дробление компаний»

Это нужно, чтобы получить льготы для IT-сектора, которые стали ещё более ощутимыми в последние три месяца. Уже к концу года в «Альфа-Диджитал» переведут около 1,2 тыс. сотрудников, часть ПО переведут в реестр отечественного, а затем передадут на баланс IT-компании.
Задали тренд «СберБанк», «Газпромбанк», «Совкомбанк» и «Тинькофф». Планируют присоединиться «Ренессанс Кредит», «Абсолют» и «Зенит».
В чём преимущества:
- Проще бороться за кадры: для сотрудников IT-компаний есть ряд важных льгот от государства, в числе которых отсрочка от армии.
- Стоимость IT-работника ниже за счет пониженных взносов и налогообложения заработных плат.
- Налог на прибыль 3% вместо 20%, ставка по страховым взносам 7,6%, а не 14%, нулевой НДС на программное обеспечение, включенное в реестр отечественного софта.
Минус только в том, что расчеты между банком и собственной IT-компанией проходят с НДС 20% — сам цифровой продукт становится дороже.
Уклонение от налогов ФНС не беспокоит. В марте налоговая официально заявила, что не будет рассматривать подобные случаи как злоупотребление.
Как работают налоговые льготы для IT?
IT-отрасль получила значимые налоговые льготы по налогу на прибыль и страховым взносам.
Налог на прибыль
Страховые взносы (ОПС, ОМС, ВНиМ)
Ставка с 01.01.2022 по 31.12.2024 г. — 0%, далее — 3%.
Ставка 7,6%
Основание — пп. 1.15 ст.284 НК РФ.
Основание — пп. 1.1 п. 2 ст. 427 НК РФ
Условия получения льгот в статье: Дробить бизнес с помощью IT-компаний теперь можно?