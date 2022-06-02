Банки торопятся выводить IT-подразделения в отдельные компании. ФНС не беспокоит «дробление компаний»

Это нужно, чтобы получить льготы для IT-сектора, которые стали ещё более ощутимыми в последние три месяца. Уже к концу года в «Альфа-Диджитал» переведут около 1,2 тыс. сотрудников, часть ПО переведут в реестр отечественного, а затем передадут на баланс IT-компании.

Задали тренд «СберБанк», «Газпромбанк», «Совкомбанк» и «Тинькофф». Планируют присоединиться «Ренессанс Кредит», «Абсолют» и «Зенит».

В чём преимущества:

Проще бороться за кадры: для сотрудников IT-компаний есть ряд важных льгот от государства, в числе которых отсрочка от армии.

Стоимость IT-работника ниже за счет пониженных взносов и налогообложения заработных плат.

Налог на прибыль 3% вместо 20%, ставка по страховым взносам 7,6%, а не 14%, нулевой НДС на программное обеспечение, включенное в реестр отечественного софта.

Минус только в том, что расчеты между банком и собственной IT-компанией проходят с НДС 20% — сам цифровой продукт становится дороже.

Уклонение от налогов ФНС не беспокоит. В марте налоговая официально заявила, что не будет рассматривать подобные случаи как злоупотребление.