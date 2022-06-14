Стоит ли хранить деньги в юанях вместо долларов

В банках, которые берут деньги за хранение евро и долларов, не делают этого в отношении юаней. Paysend не отправляет с русских карт в долларах, но позволяет слать юани в Китай. При этом часто можно услышать мнение, что китайская валюта волатильна и очень сильно зависит от геополитики и отношений властей Китая с США. Сделаем наколеночный расчет.

Дальше циферки, если лень вникать, прокрутите до выводов.

Курс юаня и доллара на 31 декабря 2021 года

Давайте глянем курс последнего дня года, когда самой большой неприятностью в мире был масочный режим.

1 юань = 11,6 руб. 1 USD = 72,3 руб.

Дальше смотрим курсы валют именно на 31 декабря каждого года, курсы ЦБ.

Как изменился курс за 20 лет

Возьмем широким мазком.

31 декабря 2002 года по отношению к рублю:

Юань вырос в 16 раз - с 0,72 руб. до 11,6 руб. Доллар вырос в 2,2 раза - с 31,7 руб. до 72,3 руб.

На пятилетке 2002-2007:

Юань вырос в 4,6 раз - с 0,72 руб. до 3,36 руб. Доллар упал к рублю на 22,7% (бывало и такое!) - с 31,7 руб. до 24,5 руб.

За 2007-2012:

Юань вырос на 44,9% - с 3,36 руб. до 4,87 руб. Доллар вырос на 23,6% - с 24,5 руб. до 30,3 руб.

За 2012-2017:

Юань вырос на 81% - с 4,87 руб. до 8,84 руб. Доллар вырос на 90% - с 30,3 руб. до 57,6 руб.

За 2017-2021:

Юань вырос на 31% - c 8,84 руб. до 11,65 руб. Доллар вырос на 25% - c 57,6 руб. до 72,3 руб.

Курс доллара к юаню на отрезке 5 лет:

В 2017 давали 6,81 юаней за бакс, сейчас 6,68. Учитывая турбулентность эпохи, можно сказать, курс не изменился.

Выводы