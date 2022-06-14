Стоит ли хранить деньги в юанях вместо долларов

В банках, которые берут деньги за хранение евро и долларов, не делают этого в отношении юаней. Paysend не отправляет с русских карт в долларах, но позволяет слать юани в Китай. При этом часто можно услышать мнение, что китайская валюта волатильна и очень сильно зависит от геополитики и отношений властей Китая с США. Сделаем наколеночный расчет.
Дальше циферки, если лень вникать, прокрутите до выводов.
Курс юаня и доллара на 31 декабря 2021 года
Давайте глянем курс последнего дня года, когда самой большой неприятностью в мире был масочный режим.
1 юань = 11,6 руб.
1 USD = 72,3 руб.
Дальше смотрим курсы валют именно на 31 декабря каждого года, курсы ЦБ.
Как изменился курс за 20 лет
Возьмем широким мазком.
31 декабря 2002 года по отношению к рублю:
Юань вырос в 16 раз - с 0,72 руб. до 11,6 руб.
Доллар вырос в 2,2 раза - с 31,7 руб. до 72,3 руб.
На пятилетке 2002-2007:
Юань вырос в 4,6 раз - с 0,72 руб. до 3,36 руб.
Доллар упал к рублю на 22,7% (бывало и такое!) - с 31,7 руб. до 24,5 руб.
За 2007-2012:
Юань вырос на 44,9% - с 3,36 руб. до 4,87 руб.
Доллар вырос на 23,6% - с 24,5 руб. до 30,3 руб.
За 2012-2017:
Юань вырос на 81% - с 4,87 руб. до 8,84 руб.
Доллар вырос на 90% - с 30,3 руб. до 57,6 руб.
За 2017-2021:
Юань вырос на 31% - c 8,84 руб. до 11,65 руб.
Доллар вырос на 25% - c 57,6 руб. до 72,3 руб.
Курс доллара к юаню на отрезке 5 лет:
В 2017 давали 6,81 юаней за бакс, сейчас 6,68. Учитывая турбулентность эпохи, можно сказать, курс не изменился.
Выводы
- Юань в нашем веке почти всегда рос к рублю быстрее доллара.
- Расчет надо усложнять. Смотреть, как эти же отрезки росла китайская экономика, китайский экспорт и импорт, и изучать прогнозы на следующие годы.
- При этом юань — не рыночная валюта. Центральный банк Китая ставит жесткие ограничения на валюту расчетов во внешней торговле. По сути, вручную управляет курсом. Это риск, который невозможно просчитать. Вот тут понятно описано.
- За юань чуть спокойнее, когда думаешь, что это вторая экономика планеты, а также фабрика мира, а еще там 1,4 миллиарда человек, которые каждый день покупают поесть за юани.
- Санкций от Китая, кажется, ждать не приходится, но и вселенской любви оттуда не видно. Где хоть один новый российский банк, которого подключили к Union Pay после ухода визы и мастера?
- Я немного долларов в юань переложу.
- Это, конечно, расчет не финансиста, а маркетолога, да еще и в отпуске в тропиках. Учитывайте это.
- Но даже если бы я был CFO мирового уровня, вряд ли бы я смог сделать расчет, обосновывающий долгосрочное хранение денег в рублях.