Стоит ли хранить деньги в юанях вместо долларов

Юань в нашем веке почти всегда рос к рублю быстрее доллара. Что это значит?

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Стоит ли хранить деньги в юанях вместо долларов

В банках, которые берут деньги за хранение евро и долларов, не делают этого в отношении юаней. Paysend не отправляет с русских карт в долларах, но позволяет слать юани в Китай. При этом часто можно услышать мнение, что китайская валюта волатильна и очень сильно зависит от геополитики и отношений властей Китая с США. Сделаем наколеночный расчет.

Дальше циферки, если лень вникать, прокрутите до выводов.

Курс юаня и доллара на 31 декабря 2021 года

Давайте глянем курс последнего дня года, когда самой большой неприятностью в мире был масочный режим.

1 юань = 11,6 руб.

1 USD = 72,3 руб.

Дальше смотрим курсы валют именно на 31 декабря каждого года, курсы ЦБ. 

Как изменился курс за 20 лет

Возьмем широким мазком.

31 декабря 2002 года по отношению к рублю:

Юань вырос в 16 раз - с 0,72 руб. до 11,6 руб.

Доллар вырос в 2,2 раза - с 31,7 руб. до 72,3 руб.

На пятилетке 2002-2007:

Юань вырос в 4,6 раз - с 0,72 руб. до 3,36 руб.

Доллар упал к рублю на 22,7% (бывало и такое!) - с 31,7 руб. до 24,5 руб.

За 2007-2012:

Юань вырос на 44,9% - с 3,36 руб. до 4,87 руб.

Доллар вырос на 23,6% - с 24,5 руб. до 30,3 руб.

За 2012-2017:

Юань вырос на 81% - с 4,87 руб. до 8,84 руб.

Доллар вырос на 90% - с 30,3 руб. до 57,6 руб.

За 2017-2021: 

Юань вырос на 31% - c 8,84 руб. до 11,65 руб.

Доллар вырос на 25% - c 57,6 руб. до 72,3 руб.

Курс доллара к юаню на отрезке 5 лет:

В 2017 давали 6,81 юаней за бакс, сейчас 6,68. Учитывая турбулентность эпохи, можно сказать, курс не изменился.

Выводы

  1. Юань в нашем веке почти всегда рос к рублю быстрее доллара
  2. Расчет надо усложнять. Смотреть, как эти же отрезки росла китайская экономика, китайский экспорт и импорт, и изучать прогнозы на следующие годы. 
  3. При этом юань — не рыночная валюта. Центральный банк Китая ставит жесткие ограничения на валюту расчетов во внешней торговле. По сути, вручную управляет курсом. Это риск, который невозможно просчитать. Вот тут понятно описано.
  4. За юань чуть спокойнее, когда думаешь, что это вторая экономика планеты, а также фабрика мира, а еще там 1,4 миллиарда человек, которые каждый день покупают поесть за юани. 
  5. Санкций от Китая, кажется, ждать не приходится, но и вселенской любви оттуда не видно. Где хоть один новый российский банк, которого подключили к Union Pay после ухода визы и мастера?
  6. Я немного долларов в юань переложу. 
  7. Это, конечно, расчет не финансиста, а маркетолога, да еще и в отпуске в тропиках. Учитывайте это. 
  8. Но даже если бы я был CFO мирового уровня, вряд ли бы я смог сделать расчет, обосновывающий долгосрочное хранение денег в рублях.
РУС
РУС
Валютный рынок

Сбербанк приостановил платежи по внешнеторговым договорам в юанях

Юань временно не может использоваться корпоративными клиентами для расчетов через Сбербанк. Это произошло из-за действий банка-корреспондента. В настоящее время ведется работа с банком-партнером из КНР по возобновлению платежей.

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