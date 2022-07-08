В какие банки ближнего зарубежья можно перевести рубли

Зачем это нужно

Swift во многих банках не работает, в остальных ходит все дольше и стоит все дороже. Остается риск отключения от Swift всей страны вообще — хотя сейчас в это верится с трудом. Никто не даст гарантий, что сумма валютных переводов за рубеж опять не будет ограничена со стороны ЦБ.

Возможный способ сохранять деньги в валюте такой:

открыть счет в ближней загранице;

переводить на счет рубли;

конвертировать в иностранном банке рубли в доллары или другую валюту;

хранить доллары, или открывать валютный депозит или брокерский счет.

Переводы в рублях по номеру телефона в Сбербанке

В Узбекистан: в Универсал Банк, ОриентФинансБанк, Агробанк, банк НБУ, Hamrokbank и Xalq Bank.

В Армению: в армянский ВТБ.

В Казахстан: в Казахстанский Сбербанк.

В Киргизию: коммерческий банк Кыргызстан, Компаньон банк, Элсом Банк, Бакайбанк.

Переводы в рублях по номеру телефона в Тинькофф

В Узбекистан: Капиталбанк, AsakaBank, Xalq Bank, Hamrokbank, Туркистон Банк, Агробанк.

В Киргизию: Компаньон банк, Mbank, Finca.

Переводы в рублях в другие страны

Точно знаю, что можно отправить рубли в армянский Ардшинбанк, сербский Api Bank и в турецкий Deniz.

Примечание. Список банков неполный. Можно переводить по номеру телефона во многие банки Таджикистана, но это непопулярное направление для открытия счета.

Возможность перевода в конкретный банк лучше уточнять и в банке, откуда собираетесь переводить и в иностранном банке, где собираетесь открыть счет. В большинстве случаев рублевый перевод конвертируется в местную валюту. Но если банк позволяет открыть вам рублевый счет, сможете перевести и получить рубли же — и тогда избежите двойной конвертации при покупке долларов.

Можно ли так делать с точки зрения закона

На сайте ЦБ написано, что можно.