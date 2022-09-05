Экосистема «Сбера» продолжает рассыпаться на глазах под давлением санкций

«Сбер» продал еще два дочерних банка — в Швейцарии и в Казахстане, а новые нефинансовые направления могут и вовсе не выжить.

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За вчерашний день «Сбер» попрощался сразу с двумя дочерними банками — в Швейцарии и в Казахстане. Сумма сделок не раскрывается. Санкции на новых владельцев не распространяются.

Швейцарскую дочку «Сбера» купила инвестгруппа m3 Groupe, она работает в сфере недвижимости, гостиничного бизнеса, здравоохранения и услуг. Миноритарным акционером будет основатель инвесткомпании «Монте Валле. Партнеры» Стивен П. Линч — это организатор сделки. Компания, которая занимается проблемными активами в России и Европе. 

Банк будет работать под новым названием TradeXBank AG и продолжит оказывать услуги в секторе торгового финансирования.

Весь пакет акций казахстанской дочки «Сбера», как и планировалось, купил госхолдинг «Байтерек». Банк пополнит внушительную коллекцию его финансовых активов: «Банк развития Казахстана», «Аграрная кредитная корпорация» и «Отбасы банк».

Новый владелец проведет ребрендинг банка, после чего он в полном объеме возобновит активные операции, привлечение депозитов, проведение платежей и развитие продуктов для частных клиентов и бизнеса.

Основной бизнес так или иначе спасётся, а вот новые нефинансовые направления, вслед да SberGames , могут и вовсе не выжить. И это будет самая большая потеря банка по итогам кризиса. Столько инвестиций, которые ещё не окупились: экосистема так и не стала прибыльной.

Отсутствие бренда в названии приложений не спасает их от удаления из AppStore. На этот раз исчез «Звук», хотя ещё в мае банк вышел из состава акционеров компании.

Видимо, следующие на очереди Okko, SberCloud, «Эвотор» и ЦРТ. С ними «Сбер» тоже номинально разорвал связи.

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