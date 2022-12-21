Ценные бумаги

Люксембург разрешил разблокировать часть замороженных активов НРД

Депозитарии Euroclear и Clearstream приостановили обслуживание счетов НРД в мае. Frank Media сообщал, что из-за этого оказались заморожены €4,5–7 млрд средств россиян.

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1. Если у вас есть инвестиции замороженные, можете узнать в поддержке своего брокера, какие из них приходились на на клирстрим.

2. Пока еще бумаги не «отпустили» – брокеры ждут бумажку от евроклира, как будет выглядеть процедура написания челобитных для возвращения денег клиентов.

3. Большинство моей заморозки – в евроклире. Это не Люксмбург, тут решает Минфин Бельгии.

4. Поскольку от Бельгии до Люксембурга по времени ехать как мне от Авиапарка до Таганки, предположу, что сотрудники ведомств друг с другом общаются и мыслят в схожем направлении. Есть большая вероятность, что Минфин Бельгии примит схожее решение и следом за клирстримом деньги вернет евроклир.

5. И мне не надо будет оставлять деньги внукам, я смогу оставить их не с чем и все потратить сам.

6. Самое главное: такая динамика отдаляет (делает менее вероятным) самый чудовищный сценарий с блокировкой торгов валютой на российской бирже и, как следствие, заморозку долларов на счетах обычных клиентов банков, включая карточные. Летом такое развитие событий казалось мне отнюдь не паническим, а логичным прогнозом.

РУС
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