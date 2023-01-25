В российском финтехе — бум устройств, которые могут заменить привычные бесконтактные платежи без карты

Кто: «Тинькофф», «Сбер», «Альфа-Банк», МКБ, ВТБ, «Почта Банк».

Что не так

В коммуникации всё красиво и просто. Банки апеллируют к привычке платить телефоном и показывают, как стикер будет смотреться. Но, кажется, это совсем не главное.

Для обычного человека в новой технологии много непонятного. Как минимум: безопасность, управление стикером в цифровых каналах, эффективное использование нового форм-фактора.

Можно ли задать пароль, чтобы обезопасить деньги или для этого будет использоваться PIN карты? В Apple Pay оплата подтверждается по FaceID, а стикер напрямую не связан с технологиями смартфона.

Можно ли и как установить лимиты на транзакции? Как стикер будет «жить» в мобильном банке – это будет настройка карты или сущность наравне с ней? Можно ли к одной карте выпустить несколько стикеров?

Что, если на телефоне наклеены сразу три – от разных банков, можно ли их включать и выключать? Куда можно или нельзя клеить стикер, чтобы он корректно работал?

Пока никто из банков не вышел с комплексной коммуникацией по то, как новая технология сделает жизнь людей проще и удобнее.

Про такое мы бы с удовольствием рассказали, а пока все релизы – как будто для дизайн-конкурса.