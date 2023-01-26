Тучи сгущаются над «Газпромбанком»

С 27 января два банка США закрывают его корреспондентские счета — это JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon.

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Что это значит

  • «Газпромбанку» придется прекратить трансграничные переводы в долларах, но продолжит обслуживание депозитов и счетов.

  • Операции в других валютах пока будут идти, как и раньше. Расчёты в евро, например, «Газпромбанк» ведёт через люксембургскую дочку.

Это не новые санкции, не отключение от SWIFT или долларовой системы, не заморозка счетов. Причин для паники пока нет, но звоночек тревожный.

«Газпромбанк» был единственным, кто несмотря на санкции сохранил корреспондентские отношения с американскими и европейскими банками, а также не отключён от SWIFT.

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