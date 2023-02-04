Кто такой профессиональный бухгалтер?

Профессиональный бухгалтер это специалист в бухгалтерии, который постоянно повышает свои компетенции, обладает всеми теоретическими знаниями и имеет практический опыт работы. Давайте порассуждаем. Кто это?

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Профессиональный бухгалтер для меня лично:

  1. тот кто знает, умеет, а главное☝️ понимает как устроен учет(финансовый, управленческий, налоговый..) в принципе. То есть знает что, откуда, как и зачем там;)

  2. тот, кто вовсе не обязательно наизусть знает ФЗ (а также ПБУ, ФСБУ, НК, ГК и прочие …), а скорее понимает про что там и умеет этим пользоваться.

  3. следит за изменениями и умеет оперативно реагировать на них.

  4. может применять свои знания и умения в интересах компании в которой работает)

Профессиональный бухгалтер умеет ставить задачи, выстраивать эффективно организационные процессы, и предвидеть проблемы, в т.ч. в долгосрочной перспективе, и находить лучшие решения, и грамотно взаимодействовать с командой и с руководителем. Строго соблюдает условия внутреннего трудового распорядка и соблюдает конфиденциальность.

Несколько советов как правильно выстраивать работу с руководителем:

  1. На вопросы нельзя отвечать прямо

  2. Отвечать надо так, чтобы не оставлять зацепок.

  3. Ответ должен быть исчерпывающим

  4. Не смотреть в глаза руководителю

Удачи вам!

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