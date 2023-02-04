Кто такой профессиональный бухгалтер?

Профессиональный бухгалтер для меня лично:
тот кто знает, умеет, а главное☝️ понимает как устроен учет(финансовый, управленческий, налоговый..) в принципе. То есть знает что, откуда, как и зачем там;)
тот, кто вовсе не обязательно наизусть знает ФЗ (а также ПБУ, ФСБУ, НК, ГК и прочие …), а скорее понимает про что там и умеет этим пользоваться.
следит за изменениями и умеет оперативно реагировать на них.
может применять свои знания и умения в интересах компании в которой работает)
Профессиональный бухгалтер умеет ставить задачи, выстраивать эффективно организационные процессы, и предвидеть проблемы, в т.ч. в долгосрочной перспективе, и находить лучшие решения, и грамотно взаимодействовать с командой и с руководителем. Строго соблюдает условия внутреннего трудового распорядка и соблюдает конфиденциальность.
Несколько советов как правильно выстраивать работу с руководителем:
На вопросы нельзя отвечать прямо
Отвечать надо так, чтобы не оставлять зацепок.
Ответ должен быть исчерпывающим
Не смотреть в глаза руководителю
Удачи вам!