Кто такой профессиональный бухгалтер?

Профессиональный бухгалтер для меня лично:

тот кто знает, умеет, а главное☝️ понимает как устроен учет(финансовый, управленческий, налоговый..) в принципе. То есть знает что, откуда, как и зачем там;) тот, кто вовсе не обязательно наизусть знает ФЗ (а также ПБУ, ФСБУ, НК, ГК и прочие …), а скорее понимает про что там и умеет этим пользоваться. следит за изменениями и умеет оперативно реагировать на них. может применять свои знания и умения в интересах компании в которой работает)

Профессиональный бухгалтер умеет ставить задачи, выстраивать эффективно организационные процессы, и предвидеть проблемы, в т.ч. в долгосрочной перспективе, и находить лучшие решения, и грамотно взаимодействовать с командой и с руководителем. Строго соблюдает условия внутреннего трудового распорядка и соблюдает конфиденциальность.

Несколько советов как правильно выстраивать работу с руководителем:

На вопросы нельзя отвечать прямо Отвечать надо так, чтобы не оставлять зацепок. Ответ должен быть исчерпывающим Не смотреть в глаза руководителю

Удачи вам!