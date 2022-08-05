Реклама

Маркировка ... рекламы

Учет и контроль всего - это наверно правильно, в глобальном смысле. Но... Не хватает цензурных слов.

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Маркировка ... рекламы

Жила я с тупой уверенностью, что поскольку я веду учет в конторах на услугах, то всякие маркировки и т.п. меня коснуться не должны.

А вот как бы не так!

Глубина фантазий наших законотворцев не знает никаких границ.

Случился Федеральный закон от 02.07.2021 № 347-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе», который, оказывается, с 1 сентября 2022 уже действует.

А там прекрасное написано:

3. Рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем, разместившие в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламу, направленную на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на территории Российской Федерации, и соответствующие критериям, определенным Правительством Российской Федерации, обязаны предоставлять информацию или обеспечивать предоставление информации о такой рекламе в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в соответствии с частью 5 настоящей статьи.

17. Распространение рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» допускается при условии присвоения оператором рекламных данных соответствующей рекламе идентификатора рекламы, который представляет собой уникальное цифровое обозначение, предназначенное для обеспечения прослеживаемости распространенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламы и учета информации о такой рекламе.

Мы маленькое агентство, и добрый Яндекс прислал информацию, чтоб мы «готовились». Ну, вот к этому:

«По новому закону, вся онлайн-реклама, показывающаяся на территории России, должна быть размечена особым образом.

Разметка, или маркировка, рекламы включает 4 основных действия:

  • Подачу информации о конечном заказчике перед размещением рекламы.
  • Получение токена (уникального идентификатора рекламного объявления, присваиваемого оператором рекламных данных для каждого креатива).
  • Добавление пометки „Реклама“ ко всем креативам.
  • Подачу остальной информации о рекламе и участниках цепочки в соответствии с подзаконными актами, включая разаллокацию (детализацию) акта с рекламной системой по актам заказчиков (актуально для рекламных агентств и паблишеров, работающих напрямую с селлерами и прямыми рекламодателями, которые хотят подавать данные самостоятельно)».
Сам по себе 347-ФЗ невелик, но уже при мысленной попытке перенести его требования на реальную жизнь становится нехорошо.
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