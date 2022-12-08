Как создается статья в коммерческом блоге: приподнимаем завесу

Редакция – это производство

И как любой процесс, в нем есть этапы. А работает это так:

Этап 1. Ищем темы для статей

Думаете просто из головы? Не тут-то было.

Этап 2. Согласовываем темы с клиентом

Есть клиенты, которые уже давно безоговорочно нам доверяют. Новым нам еще предстоит показать, рассказать и убедить, что мы умеем хорошо делать свою работу.

Этап 3. Готовим статью

Часть работы по написанию статей – это забота наших редакторов. Когда тема очень сложная и узкая, мы ищем и передаем ее в работу профильному специалисту.

Например: судебную практику по банкротству, нюансы сложного процесса автоматизации, работу логистических комплексов.

Однажды всем миром (зачеркнуто) редакцией описывали принципы работы нейросетей – подчерпнули для себя много нового 🙂

Этап 4. Дорабатываем статью

Узкие специалисты – люди очень экспертные, но не всегда нам, простым смертным, легко их понять. Поэтому каждая статья, которую нам писал автор, обязательно проходит доработку у редактора-эксперта.

Правим стиль, упрощаем обороты, проверяем фактаж и нормативку. А еще много работаем с уникальностью. Уник – это наше все!

Этап 5. Согласовываем статью

Здесь в дело вступают специалисты клиента. Проверяют нас на фактаж, правильность указания продуктов, направлений.

Иногда нашу статью проверяют 3, 5 или даже 8! разных экспертов.

Этап 6. Верстаем статью на сайт

После того, как мы согласовали все нюансы и учли все пожелания, нам предстоит залить статью на сайт. И здесь в дело вступают:

бильд-редактор – готовит иллюстрацию;

редактор верстки – заливает текст и делает его красивым);

контент-менеджер – проставляет ссылки на нормативные акты.

Обязательно учитываем все важные моменты, которые помогут клиенту оценить результат совместной работы: ставим utm-метки на ссылки, создаем формы лидогенерации.

Этап 7. Согласовываем макет статьи

Последний штрих: мы должны убедиться, что все сделали так, как хотел клиент. Предпросмотр – последняя возможность внести конечные правки.

Запуск

Но вот макет согласован, и статья в эфире.

А еще мы очень много общаемся с клиентами в чатах. Ну очень много, поверьте!

Мы практически полноценная служба поддержки!

Приходите и убедитесь сами! 🙂