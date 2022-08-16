НДС по электронным услугам иностранных организаций

Как сэкономить при покупке электронных услуг у иностранных компаний

Несогласованность последних правок в НК дает возможность компаниям и ИП сэкономить на НДС, если покупать электронные услуги у инофирм, "сбежавших" из России.

Версия для печати
Как сэкономить при покупке электронных услуг у иностранных компаний

Федеральный закон от 14.07.2022 № 323-ФЗ неожиданно дал возможность сэкономить на НДС при покупке электронных услуг при покупке у иностранных компаний. Если покупать эти услуги у иностранных компаний, которые состоят на налоговом учете в России, платить НДС не придется никому. Ни продавцу, ни покупателю. Это следует из новой версии статьи 174.2 НК, которая вступит в силу с 01.10.2022.

Для российских компаний и ИП появится обязанность удерживать НДС при покупке электронных услуг. Они будут налоговыми агентами для иностранных поставщиков, которые не состоят на налоговом учете в России (п.10.1 ст. 174.2 НК). Или состоят на учете только как владельцы недвижимости, транспорта или счета в банке (п. 1 ст. 161 НК).

В результате, если инофирма осталась на налоговом учете в России, она должна платить НДС, если продает электронные услуги физическим лицам. Если продает услуги организациям и ИП — уже не должна.

В свою очередь, покупатели — компании и ИП — должны удерживать НДС, только если поставщик электронных услуг не состоит на налоговом учете в России. А если стоит — не должны.

Но тогда получается, что если наша компания покупает электронные услуги у инофирмы, которая стоит на учете в России, НДС не должен платить никто.

Рискнем предположить, что эту налоговую лазейку прикроют. Но на то, чтобы внести изменения в законодательство, нужно время. Так что какой относительно продолжительный период этот вариант налоговой экономии еще будет действовать.

anischenko_av
anischenko_av

Повышение квалификации

Не платите штраф, если не сдали электронную отчетность из-за технического сбоя

Нередко компании получают штрафы из-за того, что где-то на стороне оператора электронных услуг произошел сбой, и отчетность ушла с опозданием. ФНС подтвердила, что такая практика незаконна.

Не платите штраф, если не сдали электронную отчетность из-за технического сбоя
Увольнение

Как уволиться без отработки двух недель в 2022 году

Бывает, что сотрудника нужно срочно распрощаться с работодателем. В каких случаях увольнение без отработки — право, а не обязанность работника? А когда уйти досрочно не получится? Разберемся с этими вопросами в статье.

Как уволиться без отработки двух недель в 2022 году
НДС по электронным услугам иностранных организаций

Как сэкономить при покупке электронных услуг у иностранных компаний

Несогласованность последних правок в НК дает возможность компаниям и ИП сэкономить на НДС, если покупать электронные услуги у инофирм, "сбежавших" из России.

Как сэкономить при покупке электронных услуг у иностранных компаний

Мероприятия

Разместить
ЭДО

Работа с УПД. Что делать, если нет учетной системы или она не позволяет направлять документы в ЭДО

Для документооборота между контрагентами используется УПД. Но у некоторых компаний нет своей учетной системы или в выбранной программе нет функций, чтобы обмениваться документами электронно. Выход есть.

Работа с УПД. Что делать, если нет учетной системы или она не позволяет направлять документы в ЭДО
ФСБУ

Упрощённый бухучет НМА: что надо знать бухгалтеру

С 2022 года действуют новые правила в отношении упрощенных способов ведения бухгалтерского учета нематериальных активов. Из этой статьи узнаете, как их правильно применять в отношении НМА и капитальных вложений в них.

Упрощённый бухучет НМА: что надо знать бухгалтеру

Купили ПО или заплатили за лицензию "иностранцу", а налог по новым правилам "теста на основную цель" правильно удержали?

В этой статье хочу обратить внимание на вопрос удержания налога на прибыль при выплате иностранцу. То, о чем написано ниже, не указано в налоговом кодексе и бухгалтер мог запросто упустить нововведения.

Купили ПО или заплатили за лицензию "иностранцу", а налог по новым правилам "теста на основную цель" правильно удержали?
Электронные трудовые книжки

Из-за ошибочной записи в электронной трудовой книжке ПФР требует вернуть часть пенсии

Человек хотел устроиться на удаленную работу, но когда увидел зарплату в трудовом договоре, передумал. Потом выяснилось, что в его электронной трудовой книжке несостоявшийся работодатель сделал запись о приеме. Из-за этого пошли проблемы с пенсией.

Читать еще