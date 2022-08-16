Как сэкономить при покупке электронных услуг у иностранных компаний

Федеральный закон от 14.07.2022 № 323-ФЗ неожиданно дал возможность сэкономить на НДС при покупке электронных услуг при покупке у иностранных компаний. Если покупать эти услуги у иностранных компаний, которые состоят на налоговом учете в России, платить НДС не придется никому. Ни продавцу, ни покупателю. Это следует из новой версии статьи 174.2 НК, которая вступит в силу с 01.10.2022.

Для российских компаний и ИП появится обязанность удерживать НДС при покупке электронных услуг. Они будут налоговыми агентами для иностранных поставщиков, которые не состоят на налоговом учете в России (п.10.1 ст. 174.2 НК). Или состоят на учете только как владельцы недвижимости, транспорта или счета в банке (п. 1 ст. 161 НК).

В результате, если инофирма осталась на налоговом учете в России, она должна платить НДС, если продает электронные услуги физическим лицам. Если продает услуги организациям и ИП — уже не должна.

В свою очередь, покупатели — компании и ИП — должны удерживать НДС, только если поставщик электронных услуг не состоит на налоговом учете в России. А если стоит — не должны.

Но тогда получается, что если наша компания покупает электронные услуги у инофирмы, которая стоит на учете в России, НДС не должен платить никто.

Рискнем предположить, что эту налоговую лазейку прикроют. Но на то, чтобы внести изменения в законодательство, нужно время. Так что какой относительно продолжительный период этот вариант налоговой экономии еще будет действовать.