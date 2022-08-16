Не платите штраф, если не сдали электронную отчетность из-за технического сбоя

За несвоевременную сдачу отчетности в электронном виде надо штраф (ст. 119 НК). Его размер - 5 процентов не уплаченной в установленный срок суммы налога, указанной в этой декларации за каждый месяц с момента, когда ее надо было сдать.

Однако зачастую вины компании в просрочке нет. Например, если произошел технический сбой. Наказывать компанию штрафом при отсутствии ее вины нельзя (письмо ФНС от 28.04.2022 № ЕА-4-15/5257@).

Подтвердите сбой документально. Сделайте это до окончания камеральной проверки. Доказательства вам должен предоставить оператор системы электронного документооборота, через которого отправляете отчетность.

В документе от оператора должно быть указано, что в период, установленный для отправки отчетности, организация не имела технической возможности сформировать отчет и передать его в инспекцию. Если сбой произошел на стороне оператора, то доказательством невиновности также будет свидетельство об отправке декларации оператору ЭДО, где указаны время и дата ее отправки.