Как правильно сдавать отчеты в ФСС. Почему значение имеет каждая секунда

Почему организация попала на штраф от ФСС
Организация должна была сдать расчет по форме 4-ФСС 25-го числа. Она отправила расчет по ТКС в фонд это в «последнюю секунду» — за 9 минут до того, как закончился день.
Однако на электронную обработку приема расчета фонду нужно время. Это предусмотрено в Технологии приема расчетов в ФСС. Она утверждена приказом ФСС от 12 февраля 2010 № 19. На обработку расчета шлюзом приема отводится целых 24 часа.
Организация направила файл расчета 25 января 2021 в 23 часа 51 минуту. Но на обработку файла ушло время, и в фонд он поступил 26 января 2021 в 00 часов 00 минут 28 секунд.
Чиновники решили, что организация просрочила срок сдачи расчета, и наложили на нее штраф. Наказание за опоздание с расчетом по форме 4-ФСС — 5 процентов от суммы взносов, начисленных за последние три месяца. Штраф считают за каждый месяц с момента, когда расчет надо было сдать. Сумма штрафа не может быть более 30 процентов от начисленных за три месяца взносов, и не менее 1 тыс. руб.
Организация сочла наказание несправедливым — ведь она уложилась в срок сдачи, а срок обработки файлов от нее уже никак не зависит. Дело пришлось решать суду (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2022 по делу № А32-35725/2021).
Как выглядит ситуация с трех разных сторон
Точка зрения бухгалтера. Из-за ошибки коллеги почти готовую форму ФСС-4 пришлось срочно переделывать. И как назло, это произошло 25 числа. Пришлось остаться после работы допоздна.
Когда отправили электронную форму в ФСС, на часах было 23 часа 51 минута. Но ведь до конца 25-го числа оставалось еще 9 минут! Мы уложились в срок, успели нажать кнопку «Отправить». А как долго форму будут обрабатывать в фонде — уже не наша забота. Ведь этот процесс от нас никак не зависит. Свою обязанность мы исполнили своевременно, и наказывать нас просто не за что.
Точка зрения чиновника. У фонда есть право устанавливать формат и порядок представления расчета для страхователей. Об этом сказано в пункте 1 статьи 24 Закона № 125-ФЗ. Был издан приказ ФСС от 12 февраля 2010 № 19. Когда мы принимаем документы от страхователей, обязаны его выполнять.
Расчет от организации поступает на шлюз приема расчетов. Каждому файлу присваивается уникальный идентификатор. Затем проводится контроль:
- формата и размера;
- ЭЦП;
- структуры;
- контрольных соотношений.
Система формирует протокол проверки, и создает квитанцию о получении расчета. В приказе № 19 указано, что дата и время получения расчета формируются после прохождения шлюза. Они и указаны в квитанции.
Спорный расчет прошел шлюз 26.01.2021 в 00:00:28. То есть сдача документа опоздала на 28 секунд. А всю проверку расчет прошел только в 3 часа 4 минуты ночи. В общем, с опозданием на один день. Поэтому мы имеем право оштрафовать страхователя.
Бухгалтеру нужно было заранее побеспокоиться о том, чтобы уложиться с отправкой отчета в рабочее время. Тогда бы не было и опоздания.
Точка зрения арбитра. Когда я принимаю решение, то обязан оценить, не противоречит ли нормативный акт, на который ссылают участники процесса, какому-то документу более высокого уровня. Об этом сказано в статье 13 АПК и статье 12 ГК. Да и КС давал такие указания — в постановлении от 6 июля 2018 № 29-П.
Мне пришлось сравнить положения Закона № 125-ФЗ и нормы приказа № 19, на которые ссылались чиновники фонда. Чиновники вправе разъяснять нормы закона, а вот дополнять его не имеют права. В спорной же ситуации видно, что фонд закон именно дополнил.
Чиновники спутали два понятия — «представление» и «получение». Страхователь «представляет» расчет, когда отправляет его в фонд. А все процедуры прохождения через шлюз приема и последующий контроль документа — это элементы процесса «получения».
Когда компания передает расчет в электронном виде на шлюз, она выполняет свою обязанность. На процесс «получения» расчета фондом организация никакого влияния не оказывает. Так как расчет отправлен 25-го числа в 23.51, обязанность по сдаче расчета выполнена своевременно. Нарушения нет, штрафовать страхователя не за что.
Мой вывод. Благоприятное решение суда важно для всех компаний. Ведь его можно применять по аналогии. Оно означает, что компании должны отвечать только за те процессы, над которыми у них есть контроль. А за те процессы, которые организации не контролируют, они отвечать не должны. Например, если у оператора ЭДО или налоговиков сбоит техника, или они допустили какие-то технические ошибки.
И даже если задержка с приемом документа связана с особенностями технологии приема, обязанность по сдаче отчета надо считать исполненной после нажатия кнопки «Отправить».