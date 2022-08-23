Как посчитать налог на имущество по кадастру с гаража. Особенно, если он не ваш

Простое правило. Есть здание, для которого определена кадастровая стоимость. В здании находится помещение, для которого такую стоимость не рассчитали. Нужно уплатить налог на имущество за помещение – например, гараж. Тогда нужно соотнести площади гаража и всего здания. А потом – умножить на кадастровую стоимость всего здания. Получится часть кадастровой стоимости, которая приходится на гараж (п. 6 ст. 378.2 НК).

Условия для использования правила. Чиновники в письме напомнили четыре условия, когда указанное выше правило можно применить к помещению (ст. 378.2 НК):

субъект России установил своим законом, что налог на имущество для конкретных объектов уплачивается исходя из кадастровой стоимости;

помещение попало в перечень объектов, которые облагаются по кадастровой стоимости;

помещение принадлежит компании на праве собственности или праве хозяйственного ведения (подп. 2 п. 1 ст. 374, п. 2 ст. 375 НК);

сведений, что у помещения есть собственная кадастровая стоимости, в ЕГРН нет.

Напомним, что в перечне, который утверждает региональная власть, должны быть сведения об объекте (приказ ФНС от 30.06.2020 № ЕД-7-21/409@):

кадастровый номер здания, строения, сооружения из ЕГРН;

кадастровый номер помещения;

адрес объекта недвижимости (при наличии).

Важная деталь. В региональные перечни, как правило, включают здания. А вот каждое отдельное помещение в этих зданиях - не включают. Минфин призывает региональные власти включать в перечни также помещения. Это нужно, чтобы установить верную ставку налога (письмо ФНС от 23.09.2021 № БС-4-21/13524@). Ведь расчет налога делают инспекторы. Поэтому им заранее нужна точная информация о каждом обособленном помещении.

Когда условия не совпали. В данном конкретном случае выяснилось, что гараж в здании не учтен как самостоятельный объект, который принадлежит компании (подп. 2 п. 1 ст. 374.2 НК). Налоговики решили, что в таком случае применять пункт 6 статьи 378.2 НК нельзя. Но что тогда делать компании в таком случае, не указали. (Это, видимо, будет конкретная хозяйственная ситуация, рассматривать которые чиновники традиционно отказываются).

На всякий случай напомним. Если часть помещений облагается по кадастровой стоимости, а часть – по среднегодовой, то расчет будет сложнее. Кадастровую стоимость каждого помещения нужно считать от общей площади, которая облагается по кадастру. А среднегодовую стоимость – от общей площади помещений, облагаемых по среднегодовой стоимости (письмо ФНС от 20.04.2021 № БС-4-21/5346@).

Бонус для читателей. А в качестве бонуса для тех, кто дочитал до конца – небольшая табличка о датах, с которых нужно платить налог по кадастровой стоимости для разных объектов.

Таблица. Дата, с которой нужно платить налог по кадастровой стоимости для разных объектов