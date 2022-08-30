Когда кэшбэк не облагается НДФЛ

В чем заключается выгода клиента. Как правило, выгода программы лояльности для клиента состоит в следующем:

или на его счет возвращается какая-то часть затраченных им денег;

или компании частично оплачивают за клиента товары, работы или услуги.

Обычно эти программы связаны с использованием клиентом банковских или дисконтных карт. Например, многим известна программа «Спасибо от Сбербанка». Она призвана стимулировать клиентов банка делать покупки у партнеров Сбербанка. При этом потратить накопленные баллы можно тоже у партнеров банка. А при определенных условиях – получить деньги обратно на свой счет.

Не облагаются НДФЛ доходы, которые клиенты получают при использовании карты «МИР» (письма Минфина от 17.03.2021 № 03-04-06/18900, от 12.10.2020 № 03-04-05/88892).

Впрочем, чиновники в частных разъяснениях соглашаются, что для программ лояльности материальный носитель в виде карты не обязателен. Бонусы могут быть начислены по номеру телефона, с помощью программы в телефоне, индивидуальных электронных счетах внутреннего учета компании, и так далее. Главное, чтобы физлицо можно было идентифицировать.

Льгота по НДФЛ. Правила освобождения программ лояльности от НДФЛ прописаны в пункте 68 статьи 217 НК. Здесь использован принцип «разрешено все, что не запрещено». Иначе говоря, выгода по программам лояльности, в принципе, НДФЛ не облагается. Если только она не подпадает под три исключения:

участие в программе непубличное – только для избранных лиц;

оферта публичная, но срок для акцепта – менее 30 дней, или оферту можно досрочно отозвать;

программа лояльности маскирует выплату вознаграждения за труд.

Указывать доходы, которые не облагаются НДФЛ, в налоговой декларации не нужно (письмо Минфина от 13.11.2020 № 03-04-05/98902).

Что такое публичная оферта

Публичная оферта - это предложение товаров, услуг, работ, выставленное неопределенному кругу лиц. Неопределенный круг лиц – то есть независящий от пола, возраста, профессии и тому подобного. При этом текст предложения одинаков для всех.

Реклама и иные предложения, адресованные такому кругу, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении (ст. 437 ГК).

Проблемы для ИП. Нередко закупки для производства предприниматели оплачивают с личной карты. Если она привязана к системе лояльности, у ИП появляется кэшбэк. Будет ли он доходом для целей уплаты налога?

Вопрос спорный. На наш взгляд, здесь безопаснее считать кэшбэк внереализационным доходом и включить в налоговую базу. По сути, это премия, которая не меняет цены товара. Такую рекомендацию дают чиновники в частных консультациях для ИП на УСН.

Может ли ИП на общей системе, (то есть тот, кто платит НДФЛ), ссылаться на то, что в пункте статьи 68 статьи 217 НК нет исключений для предпринимателей? Формально – да. Но как решат арбитры – неизвестно. Они могут трактовать льготу как направленную только на обычных физлиц, покупки которых не связаны с бизнесом.