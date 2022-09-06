Что делать, если поставщик из ЕАЭС уменьшил цену товара

Больше можно, меньше – нельзя. Из письма Минфина от 09.08.2022 № 03-07-13/1/77148 внезапно выяснилось, что руководство стран ЕАЭС было уверено в одном: «цены могут только расти». Иначе не получилась бы такая странная ситуация, о которой мы расскажем далее.

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Что делать, если поставщик из ЕАЭС уменьшил цену товара

Какие документы нужны для вычета

Право на вычет входного НДС по сделкам в рамках ЕАЭС зависит от фактической уплаты налога. Это нужно сделать не позднее 20-го числа месяца, который следует за месяцем учета товаров. Отчитываться надо в инспекцию по месту учета импортера.

В этот же срок нужно представить особую декларацию. Формат утвержден приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@.

Вместе с декларацией вы должны представить:

  • заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов – на бумаге или в электронном виде;
  • выписку банка, которая подтвердит, перечисление в бюджет НДС;
  • транспортные и товаросопроводительные документы, которые подтвердят, что груз прибыл из страны ЕАЭС в Россию;
  • счета-фактуры, подписанные продавцом товара;
  • договор на покупку товара;
  • в особых случаях – информационное сообщение (например, продавец из одной страны, а товар ввозите из другой).

Цена товара повысилась. Доплати и лети

Предположим, что уже после отгрузки товара в Россию поставщик товара из Белоруссии пересмотрел цену в сторону повышения. Что делать с НДС?

Порядок действий прописан в Разделе III Приложения № 18 к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014. Налоговую базу по НДС определяйте на дату, когда покупатель принял товар к учету. Стоимость товара берется из контракта. А если там цены нет – то из товаросопроводительных документов (п. 14 Раздела III). А если и там стоимость товаров не указана - стоимость товаров, по которой компания приняла их на учет.

Стоимость товаров в иностранной валюте пересчитайте в рубли по курсу Банка России на дату, когда примите товары к учету.

Если поставщик задним числом увеличил цену, то порядок действий указан в пункте 24 Раздела III. Налоговая база по НДС увеличивается на разницу в ценах. Налоговикам надо отправить документы об изменении цены, заявление о ввозе, и налоговую декларацию. В этой декларации укажите только разницу в стоимости, с которой доплатите НДС.

Цена снизилась. И…

 И выяснилось, что в Разделе III такое сюжет вообще не предусмотрели. Странно, но факт.

Поддержим интригу. Сначала расскажем, какой вариант предложила компания, которая задала вопрос. Действия достаточно логичные.

Во-первых, оформить заявление о ввозе товара взамен ранее представленного. Составить уточненку, где указать новую цену товара. Предоставить уточненку налоговикам. 

Во-вторых, восстановить в книге продаж НДС, который приходится на разницу к уменьшению и ранее принятый к вычету.

А что ответили в Минфине? А то, что делать не нужно ничего. Заплатили НДС, приняли к вычету? Ну вот, больше ничего и не делайте. Нет в Приложении № 18 обязанности уменьшить налоговую базу по НДС, когда стоимость импортированных товаров снизилась по истечении месяца, в котором они были приняты покупателем к учету.

anischenko_av
anischenko_av

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