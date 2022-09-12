Налог на имущество организаций

Налог на имущество и обесценение актива. За учет отвечает Минфин

Налог на имущество остался последним налогом, где решающее значение имеют правила бухучета. В письме ФНС от 31.08.2022 № БС-4-21/11468@ чиновники разъясняют, что с вопросами по бухучету надо обращаться в Минфин.

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Налог на имущество и обесценение актива. За учет отвечает Минфин

Налоговики умывают руки

Компания должна проверять основные средства на обесценение и вносить результаты в учет в порядке МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» (приказ Минфина от 28.12.2015 № 217н). Это предусмотрено в пункте 38 ФСБУ 6/2020. Налоговики не обязаны проверять, правильно ли организация составила методику проверки на обесценение.

Инспекторы должны контролировать, чтобы компании правильно начислили, своевременно и полностью уплатили налог (подп. 2 п. 1 ст. 32 НК). Для этого они проводят мониторинг и налоговые проверки (п. 1 ст. 82, п. 1 ст. 87 НК).

А всем, что касается сферы бухучета, занимается Минфин (постановление Правительства от 30.06.2004 № 329). Поэтому со всеми вопросами по поводу МСФО 36 надо обращаться именно туда.

Как сейчас считают налог на имущество

Налогом облагается недвижимость, которая отражена на балансе как основное средство по правилам бухучета (п. 1 ст. 374 НК). Имущество, которое оценивается по кадастровой стоимости, в расчете не участвует. Налоговую базу нужно считать в порядке пункта 1 статьи 375 НК.

Формула для расчета налога на имущество по среднегодовой стоимости:

Налог на имущество = Среднегодовая стоимость облагаемого имущества х налоговая ставка — авансовые платежи за 1-й квартал, полугодие, 9 месяцев.
Средняя стоимость = (остаточная стоимость имущества на 1 января + остаточная стоимость имущества на 2 февраля + ..... + остаточная стоимость имущества на 1 ноября + остаточная стоимость имущества на 1 декабря + остаточная стоимость имущества на 31 декабря) : 13.

Остаточная стоимость объекта определяется исходя из первоначальной за минусом сумм амортизации и обесценения. Плюс стоимость капвложений на улучшение или восстановление (письмо ФНС от 30.07.2021 № БС-4-21/10776). Кроме того, надо еще учитывать и результаты переоценки на отчетную дату (письмо Минфина от 24.08.2021 № 03-05-05-01/68086).

Формула расчета остаточной стоимости выглядит так:

Остаточная стоимость = первоначальная стоимость имущества — накопленная амортизация — сумма обесценения ± результат переоценки на отчетную дату

Когда признавать обесценение

Проводить обесценение обязательно. У компаний нет выбора. Если на конец отчетного периода есть признаки обесценения, проведите тест.

  • Признаки есть внешние и внутренние. Например, увеличение рыночных процентных ставок. Или физическое повреждение объекта.
  • Определите, превышает ли возмещаемая стоимость актива его балансовую стоимость. Если превышает, то обесценения нет.

Для расчета возмещаемой стоимости есть два варианта. Или справедливая стоимость актива за вычетом затрат на его выбытие. Или ценность использования актива.

Ценность использования — это сумма будущих денежных поступлений от эксплуатации актива. Ее дисконтируют на момент, когда проводят проверку.

Величина обесценения уменьшает остаточную стоимость. Значит, и налог на имущество будет меньше.

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