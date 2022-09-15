Налоговые схемы

Как точно нельзя использовать агентов, чтобы увеличить расходы компании

Использовать ИП для искусственного увеличение расходов – идея не новая. Однако создатели агентской схемы не позаботились о том, чтобы она соответствовала физической картине мира. В результате налоговики нашли пять слабых мест, которые убедили арбитров, что перед ними – фикция.

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Как работала схема

Страховая компания наняла агентов — ИП для поиска новых клиентов и заключения договоров страхования. Агентами были близкие к руководству лица.

Реально все документы для договоров с клиентами делал соответствующий отдел страховой компании. Агенты только получали комиссионное вознаграждение, которое компания включала в налоговые расходы.

Всех ИП контролировал куратор от страховой компании. Он вел все их дела и имел доступ к средствам на счетах. Сами ИП доступа к «своим» счетам не имели.

Куратор снимал средства с их счетов в банкоматах, а дальше распоряжался по усмотрению компании.

Как раскрыли схему

Налоговики во время выездной проверки выявили пять фактов, которые показали фиктивность договоров с агентами.

Во-первых, все агенты-ИП были родственниками или знакомыми руководства страховой компании. Причем некоторые в этой же самой компании продолжали работать.

Во-вторых, они физически не могли выполнить работу, за которую они взялись. У них не было ни материальных ресурсов, ни времени.

В-третьих, доверенности на деятельность и контроль счетов всех агентов-ИП были выданы ими одному сотруднику страховой компании.

В-четвертых, агенты оформляли договора не с новыми клиентами, а с теми, которые и так уже давно работали с этой страховой компанией. Поэтому услуги со стороны агентов как таковой и не было.

В-пятых, никакие комиссионные ИП на самом деле не поступали. Если бы они имели такие доходы, им не пришлось бы брать кредиты и ссуды на свои личные нужды. Все средства с «их» счетов сразу снимались. А так как они к «своим» счетам доступа не имели, то снимали деньги не они.

Как защищалась компания

Работники компании вправе быть ИП и искать новых клиентов в свободное от работы время. Для работы агентом ИП не нужны материальные ресурсы и персонал.

Агенты самостоятельно распоряжались комиссионными, которые получали от компании. Они перечисляли их родственникам и близким знакомым. ИП в присутствии нотариуса заверили, что тратили средства на погашение займов.

Страхователи представили письма, где подтвердили, что указанные агенты принимали участия в заключении договоров страхования.

Действия ИП позволили вдвое увеличить финансовый результат компании.

Что решили арбитры

Арбитры согласились с доводами налоговиков. ИП не искали клиентов, а использовали уже готовую клиентскую базу данных самой компании. Штата самой компании вполне достаточно, чтобы самостоятельно обслуживать эту базу.

При этом по документам, каждый из агентов заключил несколько тысяч договоров страхования. В то время как они продолжали заниматься своей основной работой. Это физически невозможно.

В карточках с образцами подписей к счетам всех агентов-ИП стоит подпись только контролирующего их лица. Управлялись счета также только с устройств этого человека — сотрудника страховой компании. Деньги со счетов ИП снимались с банкоматов, которые располагались в офисе страховой компании.

Нотариус вправе заверить подлинность подписи. А вот письменные пояснения агентов, которые он заверил, не предполагают такой ответственности, как при допросе в налоговой. От допроса же в инспекции они уклонились, несмотря на неоднократные вызовы.

Письма страхователей были написаны в едином формате. Страхователи подписали их по просьбе страховой компании. На самом деле, как показали свидетели, страховую фирму они выбрали самостоятельно, и действия агентов тут ни при чем.

Комментарий

Схема сгорела, потому что создатели пожалели денег. По документам агенты получали более чем приличные комиссионные — 675 млн руб., но при этом нуждались в деньгах. Даже суд отметил, что ни один из «ИП» не позволил себе приличной покупки.

Кроме того, документы оформлялись небрежно. При проверке налоговики быстро выявили, что нередко одного и того же страхователя оформляли сразу несколько агентов. Причем это были те страхователи, которые и без того уже сотрудничали со страховой компанией. Бессмысленность такой работы очевидна не только налоговикам, но и суду.

Не надо было использовать как ИП своих же действующих сотрудников. Размер комиссионных надо было установить поменьше, а платить агентам за «услуги» побольше. Использовать их только для оформления новых клиентов. Установить физически возможный объем договоров.

Конечно, сумма налоговой выгоды была бы существенно меньше, зато схема — намного безопаснее.

Схема. Снятие средств и увеличение расходов за счет комиссионных платежей подставными ИП

 

 

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