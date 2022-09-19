Как бухгалтеру отделить движимое имущество от недвижимого

Как отделить движимое имущество от недвижимого

Чтобы компания разделила свои основные средства на движимые и недвижимые, чиновники посоветовали использовать четыре источника:

статьи 130 и 131 ГК;

Градостроительным кодексом;

судебной практикой;

иными нормативными правовыми актами.

Как использовать источники сведений

Гражданский кодекс. Чиновники выделили три признака недвижимости (письмо ФНС от 28.08.2019 № БС-4-21/17216@):

объект прочно связан с землей;

имущество нельзя переместить, не причинив ему несоразмерный ущерб;

у объекта есть собственные полезные свойства, которые не зависят от участка, где он находится, или другого недвижимого имущества.

Отметим, что объект может быть связан с землей не напрямую. Связь может быть через соединение с другой недвижимостью или в качестве подземной коммуникации.

Градостроительный кодекс. Здесь, в основном,выясняют, надо ли было получать разрешение на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию (п. 10 ст. 1, ст. 51 и 55 ГрК). Если такие документы оформлять не надо – это весомый довод в пользу движимого имущества (определение ВС от 17.05.2021 № 308-ЭС20-23222). А когда надо – недвижимого.

Иные нормативные акты. Министерства и ведомства вправе и сами уточнить, какое подведомственное им имущество относится к недвижимому, а какое нет (постановлениеПравительства от 26.11.2001 № 814). Эта норма действует и сейчас (определение ВС от 03.06.2022 № 305-ЭС22-10313).

Компании также вправе ссылаться на общероссийские классификаторы. Можно использовать ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008). Судьи также разрешают ссылаться и на ОКОФ ОК 013-94 (п. 31Обзора судебной практики № 4 (2019), утв. Президиумом Верховного суда25.12.2019).

Есть оборудование, которое прямо относится к недвижимости. Это коммуникации внутри зданий, встроенные котельные, водо-, газо- и теплопроводные устройства, а также канализация. Остальное оборудование вы вправе учитывать отдельно от зданий и сооружений. Даже если его установили на фундаменте (письма Минпромторгаот 23.03.2018 № ОВ-17590/12, ФНСот 28.03.2018 № БС-4-21/5834@).

Арбитражная практика. У арбитров есть собственные дополнительные критерии (постановление Девятого ААС от 21.01.2020 № 09АП-71722/2019). Это такие показатели как:

прочность;

долговечность;

стационарность;

фундаментальность;

индивидуальная определенность;

место нахождения.

Необходимо учесть, что в каждом конкретном деле арбитры применяют как раз и нормы ГК, и ГрК, и иные нормативные документы. Здесь важны вопросы трактовки и обстоятельства конкретного дела. Поэтому положительное решение для одной компании не обязательно может быть образцом для другой. Небольшой нюанс, и вот уже дело проиграно. А по ссылке на прецеденты сообщают, что они «были приняты по иным конкретным обстоятельствам».