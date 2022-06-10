«Знай своего клиента». Кого, как и насколько сильно обещает любить новая платформа ЦБ

Разберем по порядку.
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Центробанк на своей площадке будет использовать опробованный ФНС принцип светофора.
Всех юридических и физических лиц ЦБ РФ распределил на 3 группы и присвоил каждой определенную степень риска и соответствующий цвет:
🔴 Высокая степень риска (красный цвет),
🟡 Средняя степень риска (желтый цвет),
🟢 Низкая степень риска (зеленый цвет).
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В точке старта платформы группировка выглядит следующим образом:
▪️ в “красную” группу попали около 30 тысяч предпринимателей,
▪️ в “желтую” - порядка 55 тысяч.
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Далее в игру вступят ловкие алгоритмы и ранжирование игроков по уровню благонадежности заработает в круглосуточном режиме.
В течение одного дня возможна ситуация перехода игроков из “зеленой” команды в “желтую” и наоборот.
Попавшие в красную команду тотчас удаляются с финансового поля.
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Платформа корректирует списки игроков и их ранжировку, а результат в виде обновляющихся информационных файлов ежедневно высылается всем российским банкам.
С подачи платформы, крепче других, банки будут “любить” предпринимателей именно из 🔴 “красной” группы. Бизнесменам, попавшим в высокорисковый список, банк запретит абсолютно все операции, за исключением “обязательной программы” (платежи по налогам и оплате труда, погашения кредита банка и пр.).
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Для выхода из ситуации предусмотрена процедура реабилитации. На “марафон” по сбору необходимых документов и прохождение спецкомиссии, предпринимателю отпущено 6 месяцев. В противном случае - организация или ИП ликвидируются, а руководитель, в компании с учредителями, подлежат дисквалификации ФНС.
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Нахождение в 🟡 “желтом” списке, увы, не порадует бизнес дефицитом внимания банковских сотрудников и гарантий спокойной работы.
Для среднерисковых игроков продолжает работать 115-ФЗ и банк имеет право самостоятельно, например,
▪️ признать операцию подозрительной и отказать в ее проведении или
▪️ отказать в открытии счета.
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Игроки 🟢 “зеленой” команды могут быть уверены лишь в том, что банк не сможет притормозить транзакции с низкорисковыми контрагентами.
На все остальные операции действуют 115-ФЗ и, степень любви к такому клиенту, банки назначают на свое усмотрение.
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📌 Сведения от ЦБ о степени благонадежности бизнеса хоть и носят информационный характер, для банков будут, скорее всего, руководством к действию. Значит вырастет количество банковских отказов в проведении операций.
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Такие “заградительные” меры банков не стоит рассматривать как однозначное зло. Поверьте, банк прислушивается к вашим аргументированным объяснениям, его подозрения чаще всего базируются на незнании вашего бизнеса и нежелании рисковать лицензией. Банковская блокировка может быть быстро снята при предоставлении объяснительных документов.
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Гораздо хуже ситуация, если оплата прошла на счет контрагента из высокорисковой группы. Такому игроку уже показали “красную” карту и удалили с поля. Запрет на расчеты с контрагентами не даст ему возможность провести возврат уплаченных ранее денежных средств. Вернуть деньги у вас если и получится, то не скоро…
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📌 Чтобы обезопасить бизнес от попадания в “неблагонадежные” команды мы рекомендуем внедрить в вашей компании функцию “проверка контрагента”. Причем, проверки ваших потенциальных поставщиков и покупателей должны носить системный характер и чем крупнее планируется сделка, тем тщательнее стоит проводить проверку.
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Есть целый ряд сервисов, которые вам в этом помогут. Например, СБИС, ЛИК-эксперт, Прозрачный бизнес, Контур-Фокус, Главбух-контрагенты.
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А Вы все еще думаете, что Вы самый хитрый предприниматель?
;)