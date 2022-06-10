«Знай своего клиента». Кого, как и насколько сильно обещает любить новая платформа ЦБ

Меньше месяца осталось до разворота на полную мощь централизованной платформы Банка России «Знай своего клиента». К каким сюрпризам готовиться предпринимателям?

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«Знай своего клиента». Кого, как и насколько сильно обещает любить новая платформа ЦБ

Разберем по порядку.

Центробанк на своей площадке будет использовать опробованный ФНС принцип светофора.

Всех юридических и физических лиц ЦБ РФ распределил на 3 группы и присвоил каждой определенную степень риска и соответствующий цвет:

🔴 Высокая степень риска (красный цвет),

🟡 Средняя степень риска (желтый цвет),

🟢 Низкая степень риска (зеленый цвет).

В точке старта платформы группировка выглядит следующим образом:

▪️ в “красную” группу попали около 30 тысяч предпринимателей,

▪️ в “желтую” - порядка 55 тысяч.

Далее в игру вступят ловкие алгоритмы и ранжирование игроков по уровню благонадежности заработает в круглосуточном режиме.

В течение одного дня возможна ситуация перехода игроков из “зеленой” команды в “желтую” и наоборот.

Попавшие в красную команду тотчас удаляются с финансового поля.

Платформа корректирует списки игроков и их ранжировку, а результат в виде обновляющихся информационных файлов ежедневно высылается всем российским банкам.

С подачи платформы, крепче других, банки будут “любить” предпринимателей именно из 🔴 “красной” группы. Бизнесменам, попавшим в высокорисковый список, банк запретит абсолютно все операции, за исключением “обязательной программы” (платежи по налогам и оплате труда, погашения кредита банка и пр.).

Для выхода из ситуации предусмотрена процедура реабилитации. На “марафон” по сбору необходимых документов и прохождение спецкомиссии, предпринимателю отпущено 6 месяцев. В противном случае - организация или ИП ликвидируются, а руководитель, в компании с учредителями, подлежат дисквалификации ФНС.

Нахождение в 🟡 “желтом” списке, увы, не порадует бизнес дефицитом внимания банковских сотрудников и гарантий спокойной работы.

Для среднерисковых игроков продолжает работать 115-ФЗ и банк имеет право самостоятельно, например,

▪️ признать операцию подозрительной и отказать в ее проведении или

▪️ отказать в открытии счета.

Игроки 🟢 “зеленой” команды могут быть уверены лишь в том, что банк не сможет притормозить транзакции с низкорисковыми контрагентами.

На все остальные операции действуют 115-ФЗ и, степень любви к такому клиенту, банки назначают на свое усмотрение.

📌 Сведения от ЦБ о степени благонадежности бизнеса хоть и носят информационный характер, для банков будут, скорее всего, руководством к действию. Значит вырастет количество банковских отказов в проведении операций.

Такие “заградительные” меры банков не стоит рассматривать как однозначное зло. Поверьте, банк прислушивается к вашим аргументированным объяснениям, его подозрения чаще всего базируются на незнании вашего бизнеса и нежелании рисковать лицензией. Банковская блокировка может быть быстро снята при предоставлении объяснительных документов.

Гораздо хуже ситуация, если оплата прошла на счет контрагента из высокорисковой группы. Такому игроку уже показали “красную” карту и удалили с поля. Запрет на расчеты с контрагентами не даст ему возможность провести возврат уплаченных ранее денежных средств. Вернуть деньги у вас если и получится, то не скоро…

📌 Чтобы обезопасить бизнес от попадания в “неблагонадежные” команды мы рекомендуем внедрить в вашей компании функцию “проверка контрагента”. Причем, проверки ваших потенциальных поставщиков и покупателей должны носить системный характер и чем крупнее планируется сделка, тем тщательнее стоит проводить проверку.

Есть целый ряд сервисов, которые вам в этом помогут. Например, СБИС, ЛИК-эксперт, Прозрачный бизнес, Контур-Фокус, Главбух-контрагенты.

А Вы все еще думаете, что Вы самый хитрый предприниматель?

;)

MariP
MariP