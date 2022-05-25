Проект новой пенсионной реформы внесут в Госдуму

Добровольные пенсионные накопления предлагается страховать и софинансировать. Правда депутаты сомневаются, что доходы россиян в любом случае позволят копить на старость таким образом.

Министерство финансов и Центробанк разработали законопроект о реформе накопительных пенсий. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, парламент рассмотрит документ до конца года.

Авторы инициативы хотят повысить популярность системы пенсионных накоплений среди населения. Для этого законопроект предусматривает налоговые вычеты в размере 6% на сумму накоплений, а также страхование сумм до 1,4 млн руб. аналогично банковским вкладам. Государство также будет софинансировать пенсионные накопления.

Однако, окончательное решение по реформе еще не принято.