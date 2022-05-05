Автоматизация ввода документов в 1С со сканера

В 1С появился новый сервис загрузки бумажных документов, который умеет распознавать печатный текст и добавлять соответствующий документ в программу. Причем, сопоставляются позиции номенклатуры и если их нет, будет предложено их создать. Если номенклатура поставщика отличается от номенклатуры покупателя, запомнит выбор пользователя и в следующий раз выберет правильный вариант автоматически.

Есть пробный период, а так цена для 1000 страниц 4500р/год.

Но самое вкусное, это мобильное приложение "1С:Сканер Документов". Например сотрудник на складе фоткает первичку, а менеджер уже видит документ в 1с.

Работает сие чудо пока только с 1С Бухгалтерия и 1С УНФ.