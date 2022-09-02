Как реагировать, если ФНС хочет допросить директора или главбуха на детекторе лжи?

Арбитры воспринимают отказ от прохождения полиграфа как противодействие выездной проверке, особенно если компания предоставляет к проверке какие-то сомнительные документы (постановления арбитражных судов Поволжского округа № Ф06-4489/2013от 29.01.2015 года, Уральского округа № Ф09-1367/2015от 22.05.2015 года).

Однако проходить полиграф не так опасно как кажется. Верховный суд неизменно не принимает допрос на полиграфе в качестве основного доказательства, вне зависимости от того, чью позицию заключение на детекторе лжи подкрепляет (Апелляционные определения Верховного Суда РФ № 59-АПУ17-3 от 29.03.2017 года, № 9-АПУ16-16 от 10.01.2017 года, № 73-АПУ16-10 от 26.07.2016 года, № 84-АПУ16-11от 16.11.2016 года).

В итоге если налоговики требуют директора пройти проверку на детекторе лжи, лучше соглашаться, но необходимо понимать, что само по себе это заключение не доказывает вашей вины. Выводы контролеры будут делать из совокупности факторов, свидетельствующих о нарушениях. То есть только на том, что директор или главбух прокололись на полиграфе, обвинение строиться не может.

Причем если дело дойдет до уголовки, сведения, полученные с помощью полиграфа, не содержатся в перечне доказательств, предусмотренных в ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Так что принуждение к прохождению полиграфа налоговиками в большинстве случаев носит характер психологического давления, и попытка «взять вас на испуг».

А вот чтобы избежать подобного стресса и не бегать по судам, стоит регулярно проводить в компании инициативный аудит. Ведь проблемы всегда легче предотвращать, чем потом с большими тратами решать…