Не обналичивайте так деньги!

Как не стоит обналичивать деньги, чтобы не получить больших проблем с банком, ФНС или что хуже, не сесть в тюрьму.

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Не обналичивайте так деньги!

Не обналичивайте так деньги!

Вначале поясню, что такое «обналичка» и почему она всегда против правил налоговиков, а значит по определению за рамками закона.

Обналичка – незаконный перевод безналичных денег (с расчетного счета) в наличные без уплаты налогов. Возникает такая необходимость в основном у владельцев ООО. Ведь по российскому законодательству, учредитель вроде как фирмой владеет, но свободно тратить ее деньги не имеет права, в отличие от ИП у которого подобных проблем нет.

В итоге для учредителей ООО получается двойное налогообложение доходов – вначале деньги надо заплатить как юридическое лицо, затем как физическое, а это дополнительно минимум + 13% налогов. Естественно многим такое положение дел не нравится.

Вот и приходится выдумывать бизнесменам, как вытянуть деньги с расчетного счета фирмы так, чтобы второй раз налоги на свои доходы не начислять. Люди у нас смекалистые, на практике применяется десятка два разных сценариев обналичивания средств, которые маскируются под благовидными хозяйственными операциями удачно или не очень...

Прежде чем делать обзор способов, которые известны фискальным органам и на которых часто прокалывались коммерсанты, не лишним будет упомянуть про ответственность, за обналичку:

- ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов» УК РФ;

- ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» УК РФ;

- ст. 174 «Легализация (отмывание) денег и иного имущества, приобретенных преступным путем.

Сроки, на которые появляется риск переехать в тюрьму, можете посмотреть самостоятельно.

1. Использование схем с ИП

Вариаций на эту тему на самом деле большое множество. Суть способа в том, что ООО перечисляет деньги ИП в оплату каких-то товаров работ, услуг. А ИП потом эти деньги снимает с расчетного счета и спокойно тратит. Ведь закон ему разрешает расходовать деньги со своего счета на личные нужды без ограничений, в том числе переводить в наличные.

За одно место схватить оптимизаторов могут, если контролеры докажут, что деньги шли по притворным сделкам, ИП взаимозависим с ООО, у ИП нет ресурсов для выполнения работы или поставки товара. Проблемы могут прилететь вначале от банка в виде блокировки счетов по 115-ФЗ, потом от ФНС, а дальше в зависимости от того, что намутили и в каких масштабах…

2. «Обеление черных поставок» с использованием физлиц

Такое практикуют те, кто закупает товары без документов, например, в Китае, чтобы его как-то вывести в легальный вид. При этом фирма убивает сразу два зайца – и товар делает продаваемым по документам и наличку на физика выводит. Или тоже самое, но вообще без товаров, просто для вывода денег на физика за какую-то мнимую покупку.

Чтобы прокручивать много денег таким способом необходимо много физлиц. Если ФНС на проверке не обнаружит нормальных закупочных актов, а также самих ТМЦ, у компании начнутся проблемы. Банк просчитывает обналичку, если компания регулярно выводит в нал от 30% оборота по счетам. Физика могут найти и допросить. Это если кратко.

3. Использование криптовалюты и электронных кошельков

Тут крутятся большие суммы, те, кто разобрался в майнинге, поднимают хорошие деньги. Но государство постепенно берет под контроль как рынок криптовалют, так и электронные кошельки. В этом случае проблемы могут прилететь из банка по 115-ФЗ и Росфинмониторинга. Остались, конечно, еще не засвеченные способы оптимизации с криптой, но они в формат статьи точно не входят.

Учитывая высокую цену вопроса, к раскручиванию незаконных схем с криптовалютами могут подключиться правоохранительные органы, а иногда даже ФСБ …

4.Фиктивные долги перед контрагентами и ФССП

Суть схемы проста. Фирма-однодневка или ИП поставляет несуществующий товар или оказывает услуги только на бумаге. Затем подает в суд на ООО из которого нужно вывести деньги через исполнительное производство. Банк требование ФССП выполняет и деньги оперативно взыскивают со счетов, потом через однодневку обналичиваются.

Вычислят схему, если получатель денег окажется совсем «чернухой», из-за чего банк заблокирует ему счета. Но те, кто делает это более менее чисто и продуманно, умудряются пользоваться этим способом, пока где-то не проколются ведь такая схема незаконна.

5. Многоразовая выплата авансов по зарплате.

С использованием этого способа особо ушлые коммерсанты умудряются вытягивать деньги даже с заблокированного по 115-ФЗ расчетного счета. Суть в том, что с аванса по зарплате не платятся ни НДФЛ, ни страховые взносы, а если сделать выплату авансов одним и тем же сотрудникам верно в нескольких банках, то правонарушители умудряются обналичить приличные деньги.

Этот способ скорее отчаянная мера, когда фирма близка к банкротству или счета компании начали арестовывать и здорово запахло жаренным…

Если подвести итог – все перечисленные варианты так или иначе опасны, и пользоваться я ими не рекомендую. Тем более, что сейчас существует более 400 различных способов в разумных пределах законно экономить налоги.

 

 

 

 

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Ольга Ульянова аудитор
Ольга Ульянова аудитор
Аудитор-консультант
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