Обзор криптовалют и цифровых активов. Возможности и запреты

Добыча и продажа криптовалют и другие технологии получения дохода, связанные с цифровыми активами для многих по-прежнему остаются чем-то отдаленным от реальности и экзотично-непрактичным.

Между тем по оценкам финансового агентства Bloomberg объем криптовалюты, которой владели россияне на начало года оценивался в 16,5 трлн рублей. По расчетам независимых аналитиков данная цифра занижена из-за того, что многие предпочитают скрывать свою кибердеятельность. Для оценки существенности цифр - в российский бюджет на 2022 годна реализацию всех нацпроектов заложена сумма - 2,74 трлн рублей.

Терминология, связанная с рынком цифровых активов и валют

Бизнес, связанный с криптовалютами довольно специфичный. Чтобы понимать, о чем пойдет речь, нужно вникнуть хотя бы поверхностно в базовую терминологию. Иначе информация из статьи покажется китайской грамотой.

Если объяснить простым языком криптовалюта – это средство электронных платежей через интернет. Но криптовалюту нельзя ставить в один ряд с обычными деньгами и их электронными переводами. Для движения криптовалют используется другая технология, в которой банки не участвуют. Цифровые активы нельзя напрямую обналичить и получить на руки. Это средства платежей, которые есть только в киберпространстве. Например, золотая монета визуальный символ биткоина в реальности не существует. Ни в одном банке мира вам не выдадут ее на руки. Однако прямая связь у криптовалют с живыми деньгами и даже золотом все-таки есть, но об этом чуть позже.

Операции по транзакциям криптовалют защищены сложным криптошифрованием. Для сохранности реестров со сведениями о владельцах цифровых активов (точнее об их анонимных электронных кошельках), применяется особая технология распределенного хранения электронных данных – блокчейн. Которая базируется на бесчисленном числе цепочек блоков, в которых записана информация о транзакциях криптовалют. Перемещение криптовалют между кошельками происходит, минуя кредитные учреждения. Майнеры по всему миру распределено хранят копии блокчейна, тем самым обеспечивая защиту цифровой информации от потери и изменения.

Криптовалюты можно добыть, купить, а также получить бесплатно. В некоторых странах мира их легально используют в качестве средства платежа наравне с деньгами.

Добычу цифровых валют иногда сравнивают с золотодобычей во времена «золотой лихорадки», такое сравнение неслучайно. Криптовалюту получают путем майнинга (англ. mining — добыча полезных ископаемых). Технология базируется на решении компьютерами пользователей математических задач. тем самым генерируются новые блоки блокчейна и появляются новые единицы криптовалюты. Поэтому для майнинга необходимо специальное программное обеспечение и мощное компьютерное оборудование, потребляющее значительное количество электроэнергии.

Если не вдаваться глубоко в детали, заработок майнера напрямую связан со скоростью решения предложенной сетью математической задачи и мощностью имеющегося у него оборудования. Чем больше людей занимаются майнингом и больше общая вычислительная мощность подключенного к сети оборудования, тем сложнее становится нахождение нового блока. Есть закономерность- увеличение числа игроков на рынке приводит к удорожанию добычи крипты.

Однако это далеко не все факторы, влияющие на успешность бизнеса в цифровом пространстве. Следует понимать, что сверхдоходы на рынке криптовалют получают не все, не каждый цифровой актив и не всегда приносит прибыль.

Криптовалюты из электронного средства платежа становятся обычными (фиатными) деньгами путем обмена их через криптобиржи и специальные обменники. Они бывают разные. Цифровые валюты имеют собственный курс, который в целом неизменно растет, правда с учетом определенных механизмов и сезонности.

Криптозима– это резкое падение курсов основных криптовалют с пролонгированным эффектом. Как раз она наблюдается во втором полугодии 2022 года. Причем сколько она продлится и станет ли «ледниковым периодом» с достоверной точностью сейчас никто не скажет. Однако рано или поздно цены на криптовалюты должны пойти вверх.

Криптоферма (ферма для майнинга) – это специальное помещение, оснащенное мощным оборудованием, которое включает в себя несколько устройств или серверов, а также систему охлаждения, необходимых для майнинга. Из-за необходимости охлаждения оборудования больше всего в России майнят криптовалюту в Иркутской области, что обусловлено климатическими особенностями региона. В зависимости от технологии добычи криптовалюты фермы бывают разных типов: CPU, GPU, FPGA, ASIC.

Популярные в России криптовалюты: - Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Tether (USDT), Stellar Lumens (XLM-USD), Binance Coin (BNB), Cardano (ADA) и другие. Кстати, чем выше курс доллара по отношению к рублю, тем выгоднее становится майнинг в России, ведь за электроэнергию платить надо в рублях, а цифровые валюты оцениваются в долларах. Напротив, когда рубль укрепляется, издержки майнеров возрастают.

Биткоин (Bitcoin) - самая первая и самая популярная криптовалюта в мире. Альткоины - это все другие криптовалюты, выпущенные после биткоина. Создателем биткоина в 2009 году считается «Сатоши Накамото», кто это один человек или несколько программистов, доподлинно не известно до сих пор. Что порождает вокруг себя ряд любопытных гипотез и легенд.

А вот вторую по популярности и капитализации криптовалюту Эфириум или Эфир (Ethereum) придумал в 2015 году молодой русский программист Виталик Бутерин, он в настоящее время живет в Канаде. Эфир является не только криптовалютой, но и платформой для создания децентрализованных онлайн-сервисов, а также цифровых объектов, например NFT-токенов.

Токены - это сертификаты единицы учета цифровых активов, необходимые для получения доступа к сервисам, которые предоставляет распределенная сеть блокчейн. В реальности их условно можно сравнить с акциями на фондовой бирже или цифровыми ценными бумагами.

NFT-токены (англ. non-fungible token -невзаимозаменяемый токен). По сути, это право (цифровой сертификат) на уникальной цифровой объект. Ценность которого, как и предмета искусства в реальном мире бывает очень субъективной, зависит от пиара, предыстории создания, может стать необоснованно объектом спекуляций и т.д.

Речь идет об электронных правах на изображение, аудио, видео, платные артефакты в видеоиграх и т.д. Перепродажа NFT-токенов самостоятельный вид получения дохода. При удачном стечении обстоятельств, генерируются серьезные деньги буквально из воздуха, а бум в сфере NFT еще только начинается. Сейчас это направление считается наиболее прогрессивным.

Какие нормативные акты действуют сейчас

Продажа криптовалют, майнинг и владение цифровыми активами в России регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ, а также отдельными разъяснениями Минфина и ФНС. Криптовалюта официально признана имуществом, но многие вопросы сложного цифрового бизнеса пока остаются открытыми.

Согласно действующему закону № 259-ФЗ криптовалюты можно добывать, хранить, дарить, продавать и обмениваться ими. Отсутствуют ограничения по суммам вложений в цифровые активы. Но вот как способ оплаты за товары, работы, услуги использовать их нельзя (п. 5 ст. 14 Закона № 259-ФЗ, письмо Минфина от 02.12.2020 № 05-06-11/105854). Ограничение не распространяется на расчеты с нерезидентами РФ.

В этом году Федеральным законом от 14.07.2022 № 331-ФЗ дополнительно был подчеркнут запрет в России права на использование цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав в качестве средства оплаты.

А вот выдавать заплату в крипте не запрещено. Закон № 259-ФЗ прямо не содержит информации о запрете выплаты зарплаты криптовалютами, если рассматривать их как неденежную часть оплаты труда. Например, в компании из г. Екатеринбурга «Zavod IT-стартапов» с апреля 2022 г. принято выплачивать часть зарплаты в криптовалюте.

Также пока разрешено вносить криптовалюту в качестве вклада в уставный капитал коммерческой организации.

Как меняется законодательство о криптовалютах, какие тренды, как это повлияет на налоги

Изначально криптовалюта была создана как альтернативный способ осуществления электронных платежей в обход расчетов деньгами. Сумма, которой вправе владеть криптоинвестор, ограничена обычно лишь его возможностями.

Ключевые принципы обращения криптовалют - отсутствие управления со стороны банков и государства, а также анонимность владельцев цифровых кошельков. К плюсам также относили отсутствие влияния политических и экономических факторов, но криптозима 2022 года показала, что все не так однозначно.

В России в 2022-2023 годах планируется изменение законодательства таким образом, что все основополагающие постулаты криптовалют в нашем государстве должны перестать работать. Причем ЦБ РФ вообще настаивал на запрете обращения криптовалют в России. Однако Минфин не так категоричен в данном вопросе и считает, что прозрачное администрирование рынка криптовалют и обращения цифровых активов выгодно бюджету.

Новый законопроект

Сейчас на рассмотрении находится законопроект, регулирующий криптовалюту. Если бы не противостояние Центробанка и Финансового ведомства его согласовали быстрее.

В целом тренды изменения законодательства ориентированы на интересы государства и пополнения казны за счет масштабной легализации криптоиндустрии.

Центробанк ужесточил контроль за оборотом криптовалют

На фоне недавних событий Центральный банк РФ выпустил информационное письмо от 16.03.2022 года № 019-12/1796. В указанном документе помимо прочего регулятор отнес операции с криптовалютой к возможному финансированию терроризма и отмыванию доходов, полученных преступным путем.

По факту это означает, что теперь любые сделки, связанные с покупкой или продажей криптовалюты должны автоматически подпадать под особый контроль, как «подозрительные». Следовательно, банки станут чаще блокировать транзакции, касающиеся цифровых активов и запрашивать у клиентов больше дополнительной информации, ссылаясь на закон №115-ФЗ.

Как санкции повлияли на российский рынок криптовалют

На фоне санкций для россиян усложнилась процедура покупки и продажи цифровых активов. Сложности возникли из-за ограничений, введенных в отношении карт Visa и MasterCard. Из-за чего криптоинвесторы не могут пополнить счет напрямую с банковской карты или вывести на нее фиатные деньги.

В тоже время криптобиржи и обменники предлагают альтернативные способы обмена криптовалюты через электронные кошельки, то есть обмен затруднен, но технически полностью не заблокирован.

Какую систему налогообложения применять, зарабатывая на цифровых активах

На данный момент налоговая, скорее всего, не узнает о вашем доходе от криптовалют или наличии NFT-токенов. В тоже время банк может сообщить о подозрительных транзакциях по вашему счету в Росфинмониторинг.

В зону риска попадают криптоэнтузиасты, которые сделали дорогостоящие покупки, такие как недвижимость и транспортные средства и т.д., но не могут обосновать контролирующим органам источник появления у них столь+ значительных сумм денежных средств.

Задекларировать доходы и уплатить налоги - способ легализовать деятельность от продажи криптовалюты, который поможет избежать возможных претензий от банков и штрафов.

Самозанятость

Торговля криптовалютой под НПД не подпадает, но для добычи криптовалют самозанятость допускается, если выручка майнера не превышает 2,4 млн рублей в год. Однако не исключены налоговые риски.

В силу закона № 259-ФЗ цифровая валюта отнесена к имуществу и является объектом гражданских прав (ст. 128 ГК). При этом самозанятым запрещена продажа товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, которое используется для личных нужд (ч. 1 ст. 2 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ)

Получается, продавать криптовалюту, которая считается имуществом, на НПД нельзя. Чиновники давали на этот счет соответствующие разъяснения (письмо Минфина РФ от 06.05.2021 № 03-04-05/34900).

С майнингом дела обстоят иначе. Криптовалюта не покупается и не перепродается, а добывается (производится) самим майнером с использованием специального оборудования и цифровых технологий. В этой части запрет на использование режима самозанятых формально не распространяется.

Ставка НПД 4 % или 6% зависит от того, кому продается самостоятельно добытая криптовалюта. Официальные разъяснения, поддерживающие такой подход, отсутствуют. Поэтому не исключены претензии налоговой службы.

Налогообложение для ИП и ООО

При годовых оборотах от криптобизнеса превышающих 2,4 млн. рублей можно оформиться ИП. Регистрацию юридического лица выбирают крупные криптофермы, имеющие на балансе дорогостоящее оборудования для майнига.

Подходящим ОКВЭД считается- 72.40 «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов» либо - 62.09 «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая».

УСН

На упрощенке бизнесмены отдаю предпочтение объекту «доходы». Причина в том, что на УСН с «доходы минус расходы» возможны проблемы с документальным подтверждением расходов, связанных с цифровыми активами и закрытым перечнем допустимых налоговых затрат (п. 1 ст. 346.16 НК).

Без документального подтверждения контролеры откажут в признании расходов на покупку криптовалюты при расчете единого налога. Расходы подтверждаются всевозможными отчетами, скаченными с криптобирж, обменников и электронных кошельков. Кроме того понадобятся выписки по банковским картам и счетам, с помощью которых приобреталась и продавалась криптовалюта. Если информация на иностранном языке ее следует перевести.

Пересчет в рубли доходов и расходов осуществляется по аналогии с полученной выручкой от товаров, стоимость которых выражена в условных денежных единицах (письмо Минфина от 17.11.2020 № 03-11-11/99914).

ОСНО

На общем режиме налог на прибыль или НДФЛ у ИП начисляются в общеустановленном порядке. При этом с документальным подтверждением расходов могут возникнуть те же сложности, что и у упрощенцев с объектом «доходы минус расходы».

Продажа криптовалют и майнинг НДС не облагаются (пп. 1 п. 3 ст. 39 НК, письмо ФНС от 16.03.2021 № СД-4-3/3427@).

Физлица без статуса ИП и самозанятости

Если гражданин не оформился ИП или плательщиком НПД, то по окончании календарного года он должен самостоятельно посчитать НДФЛ и сдать в ФНС налоговую декларацию 3-НДФЛ (п. 7 ст. 220, п. 1 ст. 229 НК, письмо Минфина от 06.05.2021 № 03-04-05/34900). Отчет предоставляются не позднее 30 апреля 2022 года, налог уплачивается до 15 июля 2022 года.

Если криптовалюта просто лежит в кошельке, налог с нее платится. При уплате НДФЛ доход от продажи криптовалюты разрешено уменьшать на расходы по ее приобретению (подп. 2 п. 2 ст. 220 НК, письма Минфина от 10.02.2022 № 03-04-05/9243 , от 08.11.2018 № 03-04-07/80764). А вот при получении убытка платить налог не придется, но декларацию 3-НДФЛ сдать все равно необходимо.

Воспользоваться вычетом в 250 тыс. рублей гражданину в данном случае нельзя (подп. 1 п. 2 ст. 220 НК). Даже если криптовалюта находилась в собственности резидента три года или более, при ее продаже все равно платится НДФЛ (п. 17.1 ст. 217 НК, письмо Минфина от 08.11.2018 № 03-04-07/80764).

Уплата налогов при продаже NFT-токенов

Сделки с NFT-токенами законодательно пока не урегулированы, но и не запрещены. Налоговикам технически непросто их отследить и контролировать. Поэтому выход из «серой зоны» и уплата налогов от продажи невзаимозаменяемых токенов отданы на откуп их владельцам.

При выборе системы налогообложения можно руководствоваться теме же принципами, что и при продаже криптовалюты. Доход от операций с NFT-токенами возникает в момент их продажи и получения за них реальных денег.

В каких налоговых схемах используют криптовалюты

Нередко криптовалюты используются в незаконных схемах. Дальнейшая информация не является финансовым советом или рекомендациями, это лишь обзор используемых методов.

Использование дропов (подставных держателей карт)

Бывают разные варианты использования дропов -людей, которые оформляют на себя дебетовую карту в коммерческом банке, а затем за вознаграждение передают ее мошенникам. Такие карты используются в расчетах между физлицами, в том числе для участия в различных схемах с криптовалютой.

Карты дропов участвуют в расчетах для уклонения от уплаты налогов от криптовалютной деятельности, если бенефициар скрывает доходы. На банковскую карту подставного лица могу приниматься поступления в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, «серых» обменников криптовалюты и т.д.

Безвозмездная передача криптовалют

Если не происходит продажи криптовалюты, то не возникает реализации и как следствие объекта налогообложения. Для таких целей используется эйрдроп (бесплатная раздача площадками токенов или криптомонет), амбассадорство, дарение криптовалют и цифровых активов. Чтобы начислить налоги, контролерам придется доказать, что сделка между физлицами носила не безвозмездный характер.

Неполное внесение выручки на счет ИП

При снятии криптовалюты в виде наличных через электронные кошельки некоторые ИП принимают решение «обелить» собственный бизнес.

При этом они не готовы со всего своего дохода начислять налоги. В такой ситуации они часть полученных средств от продажи криптовалюты вносят на собственный расчетный расчет и показывают в декларации по УСН. Остальная сумма доходов остается в кармане криптоинвестора без уплаты налогов.

Взнос криптовалюты в уставный капитал юридического лица

Подобные прецеденты уже были, регуляторы ввиду отсутствия запрета в нормативных актах против них пока не возражали. Уход от налогов осуществляется также как и при внесении иного имущества в уставный капитал, с целью замаскировать продажу активов под инвестиции.

НДФЛ не начисляется при продаже доли в уставном капитале организации, если на момент продажи налогоплательщик непрерывно владел ей более пяти лет (п. 17.2 ст. 217 НК).

Криптоофшоры и доверительное управление криптовалютами

К незаконным способам оптимизации налогов с помощью криптовалюты еще относят использование криптоофшоров в разных зарубежных юрисдикциях.

А также и различные схемы, связанные с доверительным управлением цифровыми активами.

Как обходят запрет оплаты за товары, работы услуги в криптовалюте

Ввиду слабого контроля индустрии, способов существует немало, приведу два из них.

Прием платежей по QR коду

Чтобы принимать оплату в крипте по QR-коду, бизнесмен регистрируют определенный крипто-кошелек. С его помощью можно генерировать QR-коды для приема оплаты от клиентов. Такой способ приема в качествен средства оплаты может повлечь у продавца товаров, работ, услуг ряд технических сложностей.

Например, в блокчейне фиксируются совершение оплаты, но в ним не будет информации о том, за что переведена криптовалюта с одного кошелька на другой. В итоге для массовых расчетов этот способ не удобен, а вот для разовых крупных сделок на практике используется часто. В таком случае владелец кошелька несет финансовые риски, если курс криптовалюты снижается, а соответственно меняется в сторону уменьшения ее денежный эквивалент в фиатных деньгах.

Прием криптовалюты через крипто-процессинговый сервис

Существует техническая возможность принимать оплату криптовалютой от коммерческой деятельности через специальные сервисы, называемые «шлюзы».

С их помощью происходит безопасный и анонимный перевод криптовалютных средств от покупателя к продавцу. Данный способ похож на банковскую услугу эквайринга, но комиссии в шлюзах не больше 1 %. Заказчик производит платеж одной из криптовалют с которой работает шлюз, а крипто-процессинговый сервис конвертирует ее, в результате продавец получает оплату сразу в обычной валюте.

Может ли криптовалюта заменить международные переводы валюты за рубеж?

В отношении переводов криптовалюты как в России, так и за рубежом, пока никаких ограничений не вводилось. Это означает, что любую сумму криптовалюты по-прежнему можно перемещать между кошельками резидентов и нерезидентов без соблюдения лимитов, по крайне мере пока.

Покупка криптовалюты может быть целесообразна, если инвестор планирует перевести цифровые активы в иностранную валюту находясь в другом государстве или хочет туда уехать.

В заключении немного о политике и прогнозах

В условиях экономической неопределенности и сложной политической обстановки в начале 2022 года наблюдалось резкое увеличение объема рынка, в том числе за счет неопытных игроков, их кстати на профессиональном сленге трейдеров называют «хомяками». В России дополнительно популярность криптовалют среди обычных людей подстегнули санкции.

Но практика показала, что рынок криптовалют серьезно подвержен влиянию политических факторов, россияне не застрахованы от полной блокировки кошельков на криптобиржах, если санкции будут ужесточаться, а российско-украинский конфликт затянется. Кроме того, ажиотаж на криптовалюты привел к обвалу курсов биткоина и большинства альткоинов. Так что ожидания тех, кто хотел заработать быстро и по легкому не оправдались. В тоже время в долгосрочной перспективе по окончании «криптозимы» курс ключевых криптовалют рано или поздно должен пойти вверх в сторону бесконечности.

До новых встреч на трибуне Клерка!

Анонс следующего моего поста: "Цифровой след - он есть у всех, что это значит"