Решения для ИП в текущих условиях

С вами на связи вновь Ольга Ульянова аудитор. Сегодня без долгих вступительных речей делюсь пятью полезными кейсами для ИП. Рада буду обратной связи в комментариях и новым подписчикам! ❤

Итак, поехали:

Задача № 1 Взять кредит в банке, если имущества для залога у предпринимателя нет

Решение

Получить кредит в банке под залог выручки.

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Немногие знают, но возможен и такой вариант обеспечения долговых обязательств. Если ИП остро нуждается в деньгах, в качестве залога можно предложить банку не только имущество (недвижимость, транспортные средства, товары и оборудование и т.д.), но и будущую выручку по заключенному договору на значительную сумму.

Точнее, можно уступить право требования по договору с заказчиком банку (п. 2 ст. 382 ГК РФ).

В ситуации, когда покупатель не хочет работать по предоплате, а вам требуются вложения для исполнения заказа, которых у вас нет. Например, на закупку материалов или на привлечение субподрядчиков. Решение позволит вам сразу получить деньги за предстоящие работы (услуги).

На одобрение банка в выдаче кредита традиционно повлияет кредитная история ИП, а также процент исполнения договора в момент оформления заявки. Чем больше заказ выполнен, тем меньше риски для банка и выше шансы получить положительное решение по кредиту.

Задача № 2 Получить деньги от проблемных клиентов, да еще и на налогах сэкономить

Решение

Заключите договор с факторинговой компанией.

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Если говорить простым языком, факторинг – это использование в расчетах посредника, который оплачивает ИП долг за покупателей, что позволяет избежать в учете поставщика кассовых разрывов. Далее этот посредник, он называется фактор, взыскивает долг уже с самого покупателя. Оказывает свои услуги компания-фактор, естественно, не бесплатно. Предложения на рынке от 0,5 до 4% от стоимости поставки.

Фактором может быть только ООО, таковы требования ГК РФ (ст. 824 ГК РФ), но это необязательно банк или МФО. То есть при желании факторингом может заниматься дружественная вам фирма.

В рамках договора факторинга помимо основной услуги, агент вправе оказывать клиенту и разнообразные дополнительные услуги. Например, ведение бухучета факторинговой сделки, обработка связанных с ней документов, другие операции, проводимые в отношении денежных требований (например, учет дебиторской задолженности должника, консультационно-информационное обслуживание и т. д.). Последнее дает дополнительные маневры для оптимизации налогообложения.

Задача № 3 Продать ИП нежилую недвижимость без уплаты НДФЛ

Решение

Сняться с учета в качестве ИП и только потом продать недвижимость.

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Ловите кейс на заметку, он подсмотрен в постановлении Арбитражного суда Уральского округа № А76-7669/2021 от 13.01.2022 года.

Предпринимателю удалось продать нежилую коммерческую недвижимость без НДФЛ, для этого он временно снялся с учета в качестве ИП (иначе говоря, закрыл ИП).

При реализации кейса надо быть готовым к тому, чтобы доказать, что имущество не использовалось вами в бизнесе. В таком случае его потенциальное назначение неважно, жилой продается объект или коммерческая недвижимость.

Согласно материалам дела, женщина ИП продала коммерческую недвижимость. Перед продажей она закрыла ИП. Недвижимость была в собственности у нее более трех лет, поэтому в декларацию по НДФЛ экс-предприниматель доходы от продажи не включала (п. 17.1 ст. 217 НК РФ).

Но следует понимать, что способ умеренно рискованный, судебные тяжбы с налоговиками не исключены. Для продажи нескольких объектов коммерческой недвижимости подойдет едва ли. Лучше не рисковать и продавать недвижимость через ИП. Как можно сэкономить и оптимизировать расходы в этом случае, имеются свои инструменты.

Задача № 4 Перенести уплату налогов, из-за того, что у ИП, нет денег, а льготы от государства предпринимателю не положены

Решение

Попросить рассрочку или отсрочку по уплате налогов.

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«Рассрочка» и «отсрочка» – это разные вещи. Они различаются алгоритмом оплаты задолженности (ст. 64 НК РФ, приказ ФНС № ММВ-7-8/683 от 16.12.2016 года).

Так, рассрочка по аналогии с покупкой товара «в рассрочку» подразумевает платежи по графику в течение определенного периода времени до полного погашения задолженности.

Отсрочка позволит полностью перенести срок оплаты полной суммы налогового платежа, которая с учетом предоставленной отсрочки должна быть погашена единовременно в полном объеме.

Многие боятся просить отсрочку или рассрочку у государства. На практике могу сказать, не все так страшно, как кажется. Мне с командой удавалось помогать клиентам и с отсрочкой, и с рассрочкой по уплате налогов. Но с документами действительно придется заморочиться.

Задача № 5 Подстраховаться от претензий банков о подозрительных операциях и избежать блокировки расчетного счета по 115-ФЗ

Решение

Максимально бережно храните все первичные документы по деятельности ИП, чтобы по запросу оперативно предоставить их в банк. Заведите привычку сразу отдавать документы бухгалтеру, или хотя бы в день покупки фотографировать на телефон и отправлять ему копию первички. Избегайте расчетов с сомнительными контрагентами.

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Сохраняйте все договоры, накладные, чеки, выписки из платежных систем. Это позволит доказать, что вы ведете полноценную коммерческую деятельность, а оплаты производятся за реальные товары и услуги.

ИП на спецрежимах важно вести КУДиР. В договорах, актах и накладных конкретизируйте услуги и товары. Понятный учет, качественная бухгалтерия помогут вам защититься от претензий банков и налоговиков, как бы банально это не звучало!

Еще один важный аспект безопасности – это проверка контрагентов. Старайтесь не сотрудничать с «красными» компаниями, и фирмами или ИП, находящимися в предбанкротном состоянии или постоянно ведущими судебные тяжбы.

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До новых встреч на трибуне Клерка!