Как вывести имущество на учредителя (часть 1)

Коллеги с вами на связи вновь Ольга Ульянова аудитор, налоговый консультант. В основу этой статьи традиционно лег вопрос моего клиента. Всего на настоящее время я оказала более 5900 консультаций по вопросам налогообложения, поэтому мне есть чем поделиться, что я с удовольствием сегодня и сделаю.

Вначале давайте разберемся, а зачем выводить имущество из ООО? Такая потребность возникает, когда собственник фирмы хочет обезопасить свои активы от посягательств на них третьих лиц (кредиторов, рейдеров, но чаще всего конечно же налоговиков). Ведь взять имущество в лизинг на фирму или получить кредит покупку автомобиля на первоначальном этапе выгодно. Сложности возникают потом, когда возникает желание с ними расстаться.

1. Продажа имущества

Нюансы применения

ООО вправе продать свое имущество любому физлицу, в т.ч. и своему учредителю. Передача имущества происходит по договору купли-продажи. Выручка от реализации имущества признается доходом организации.

В общем случае операция облагается НДС и налогом на прибыль.

Кстати. Выводить имущество из фирмы на УСН выгоднее, по крайне мере пока покупатель за него не заплатит, база для начисления единого налога отсутствует. Ведь на УСН налог считается кассовым методом (т.е. после поступления оплаты).

Экономят на этом способе за счет занижения цен на продаваемое имущество.

Налоговые последствия

НДС начисляется с цены реализации, налог на прибыль, если продаются ОС, то с остаточной стоимости имущества. Поэтому продавать выгодно «свежие» не самортизированные ОС.

Цена реализации в договоре купли – продажи между физическим лицом (учредителем) и ООО может быть установлена участниками сделки по их соглашению.

По сути, может быть любой и даже убыточной. Законодательство не запрещает установление балансовой или кадастровой цены

Налоговые риски/минусы

Риски доначисления НДС и налога на прибыль, если налоговики докажут, что цена умышленно занижена и отклоняется от рыночной более чем на 25%.

Риски возрастают при убыточной реализации имущества. В этом случае необходимо изначально иметь объяснение целесообразности сделки.

За имущество рано или поздно придется расплатиться. Иначе у физлица возникнут риски по доначислению НДФЛ по ставке 13% со стоимости полученного объекта.

1.1 Продажа имущества, не облагаемого НДС

Нюансы применения

Вывод имущества, реализация которого не облагается НДС окажется для организации выгодным.

К таким объектам, в частности относятся:

- земельные участки;

- квартиры.

Налоговые последствия

На основании ст.146 НК РФ операции по реализации земельных участков объектом обложения НДС не являются.

Аналогично по ст. 149 НК РФ не подлежит налогообложению НДС продажа жилых помещений.

В итоге НДС от продажи таких объектов равен нулю.

А налог на прибыль начисляется со стоимости превышения цены реализации над балансовой стоимостью.

Например, продали квартиру за сумму - 3 050 000 руб. , при этом ее балансовая стоимость 3 000 000 руб.

Налог на прибыль = 50 000 руб. х 20% = 10 000 руб.

Налоговые риски/минусы

Как таковых налоговых рисков нет, если в сделке используются рыночные цены.

1.2 Продажа имущества в рассрочку с %.

Нюансы применения

Чтобы заплатить меньше НДС продать имущество в рассрочку, часть стоимости переведя на % по долговым обязательствам, а они НДС не облагаются.

Договор товарного кредита следует заключать обязательно в письменной форме (ст. 820 ГК РФ). При этом размер процентов нужно прописать в договоре (ст. 823 ГК РФ).

Налоговые последствия

Продавая товар в рассрочку, можно часть его стоимости не облагать НДС, если перенести ее на % по коммерческому кредиту.

Общая стоимость имущества будет складываться из двух составляющих:

основной цены за товар и

% за товарный кредит.

Налог на прибыль платится с разницы между ценой реализации (без НДС) и остаточной стоимостью имущества.

Налоговые риски/минусы

Сэкономить этим способом много не получится.

Если размер % по договору товарного кредита превышает их размер, рассчитанный по ставкам рефинансирования ЦБ РФ, актуальным на дату предоставления товарного кредита, то придется начислить НДС на сумму такого превышения (пп. 3 п. 1 ст. 162 НК РФ).

На 18.12.2022 ставка рефинансирования 7, 5%.

2. Вклад в уставный капитал другого ООО

Нюансы применения

Создается чистая фирма для ведения деятельности, связанной с выводимым имуществом.

Например, с основным видом деятельности «Сдача имущества в аренду». И в нее вносится имущество в качестве вклада в уставный капитал имущество.

Либо тоже самое, но с уже существующей дружественной организацией.

Налоговые последствия

Вклад в уставный капитал коммерческой организации освобождается от налога на прибыль (пп. 3 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Что касается НДС, то в ситуации, когда доля в УК оплачивается имуществом, передающая сторона на ОСНО обязана восстановить ранее принятый к вычету НДС (п. 3 статьи 170 НК РФ) в размере суммы, пропорциональной остаточной стоимости ОС.

Однако принимающая сторона (новое ООО), если она также на ОСНО, учитывает ту же сумму налога в составе вычетов после принятия имущества на учет (п. 8 статьи 172, п. 11 ст. 171 НК РФ).

Такой способ применяется, когда имущество нужно перекинуть из одной фирмы на другую в рамках группы компаний. Или как дополнительный способ оптимизации налогообложения, если имущество выводится на юридическое лицо на спецрежиме.

Налоговые риски/минусы

Дополнительные затраты:

Для передачи имущества в уставный капитал закон требует провести независимую денежную оценку его стоимости (п. 2 ст. 66.2 ГК РФ).

Если ООО не будет заниматься таким же видом деятельности, что и материнская компания, то налоговых рисков не возникнет.

В дальнейшем можно продать долю этого ООО физлицу и закрыть организацию. Если фирма на УСН, налог от продажи не возникнет, пока от покупателя не поступит оплата.

Если фирма на ОСНО, то НДС не потеряется, т.к. в одной фирме он будет начислен, а другой принят к вычету.

3. Залог имущества

Нюансы применения

Имущество учредителю можно передать в виде наложения взыскания на объект залога.

При реализации кейса физлицо, на которое нужно вывести имущество предоставляет компании займ, выплата которого обеспечивается залогом (основными средствами ООО). Деньги по договору займа должны фактически передаваться в компанию. И это существенный минус, ведь до этого их нужно обналичить, что уже приводит к дополнительным затратам.

ООО при этом заранее дает нотариальное согласие на отказ от продажи залога на торгах. Чтобы у контролеров не возникло подозрений в фиктивности сделки, займ какое-то время должен висеть на балансе компании, по нему следует осуществляться расчеты, но важно допускать нарушения договорных обязательств.

Какое-то время – минимум пол года в идеале от года и более. Технически после нарушения выплат кредитор (физик) вправе требовать передачи ему залогового имущества.

Налоговые последствия

Залоговая стоимость обычно ниже рыночной на 20—50%

В договор можно включить специальный расчет. Именно от залоговой стоимости придется считать налоги, передавая имущество в виде наложения взыскания на объект залога.

Налоги при передаче предмета залога начисляются в том же порядке, что и при реализации активов, но у компании не возникает проблем, связанных с обоснованием заниженной стоимости имущества, а также с деловыми целями подобной операции.

Налоговые риски/минусы

Чтобы снизить риски кейса важно обдуманно подойти к юридическим вопросам и условиям договора займа.

В идеале у ООО должно быть несколько учредителей, иначе риски повышаются. Иначе сложно обосновать все эти манипуляции самого с собой и имуществом своей компании.

Если по бухучету компании видно, что у фирмы были свободные денежные средства, но она умышленно не погашала обязательства по договору займа, это может вызвать претензии контролеров

4. Передача имущества в счет долга перед кредитором

Нюансы применения

Неплохой вариант, если учредитель физлицо выкупит или получит по цессии долги компании. Используется в том числе для списания с учета зависшей кредиторской задолженности перед контрагентами.

Налоговые последствия

Налогообложение следующее:

при передаче имущества в качестве отступного получает доход в размере стоимости такого имущества, указанного в договоре.

Налог на прибыль считается с разницы между стоимостью такого имущества и его балансовой ценой, а также расходов, непосредственно связанных с его реализацией.

Например, если сумма отступного 1 000 000 руб., а расходы, связанные с его приобретением, составляют 1 200 000 руб., возникает убыток от сделки (п. 2 ст. 268 НК РФ). Объекта обложения налогом на прибыль не образуется, он равен нулю.

НДС платится по общему правилу, при передаче имущества в качестве отступного (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).

Если передается не облагаемое НДС имущество, то налог и не начисляется.

Налоговые риски/минусы

Все зависит от того какого качества выкупалась кредиторская задолженность и на сколько о реальных сделках идет речь.

5. Ликвидация ООО

Нюансы применения

При ликвидации дочерней компании можно получить имущество в собственность учредителя.

На практике нередко фирмы закрывают, в том числе, чтобы быстро вывести активы на физлицо.

Налоговые последствия

При ликвидации ООО если стоимость передаваемого имущества превышает сумму первоначального взноса учредителя в УК ликвидируемой организации, то НДС в пределах их первоначального взноса не начисляется.

Проще говоря, на 10 000 руб. вклад в УК НДС не начисляется, а с остальной суммы начисляется.

Но! Если имущество было внесено в УК по варианту №2, то налоговая база при ликвидации ООО может быть нулевой.

При передаче имущества после ликвидации учредитель получает доход как физическое лицо. Это значит, что он должен уплатить НДФЛ 13%.

Налоговые риски/минусы

По сути, можно вывести через дочернюю компанию имущество заплатив 13% НДФЛ.

Можно ли это считать плюсом не думаю.

НДС тоже платится за минусом вклада в УК, у вас от 10 000 руб. так что налог начисляется от суммы за минусом этих 10 000 руб.. Если уставный капитал маленький, это этот способ невыгоден. невыгодно.

В дочерней компании на НДС можно сэкономить, но НДФЛ никуда не денется.

В моем арсенале еще 5 способов как вывести имущество на учредителя, но статья получилась уже большой, поэтому расскажу о них в следующий раз, подписывайтесь, чтобы не пропустить! ♥

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До новых встреч на трибуне Клерка!