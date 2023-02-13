Швейцарский банк Credit Suisse заморозил деньги россиян

Про банк Credit Suisse я уже писала здесь

Вновь тревожная новость прилетела из Швейцарии. Причем для кого-то не только тревожная, а очень даже неприятная.

Замороженная банковским конгломератом Credit Suisse сумма оценивается в 17,6 миллиарда швейцарских франков или 19 миллиардов долларов. Что по текущему курсу составляет примерно 1,3 триллиона рублей. Кто не знал, триллион циферка с 12 нулями, но сталкиваться с ней в деньгах приходится не каждому.

Не могу удержаться, страсть у меня сравнивать большие цифры с показателями российского бюджета.

Возьмем в этот раз цифры бюджета за 2023 год, его дефицит составляет 2,9 триллионов рублей. Так что это почти половина суммы.

Любопытно, что сами же швейцарцы утверждают, 19 миллиардов долларов всего лишь треть российских денег, о чем сообщили издания Le Temps и Sonntags Zeitung . Вернулись бы деньги на родину, дефицит бюджета, точно бы покрыли. Но это так мысли в слух...

Согласно информации швейцарской прессы только 4 миллиарда долларов из замороженных денег принадлежат лицам, которые попали в санкционный список Швейцарии. А остальные в списки других государств.

Можно предположить, что кредитная организация решила пойти на такой шаг, чтобы не попасть под американские санкции. Ведь у банка и так наблюдаются не лучшие времена, в таком случае желание застраховать собственные риски объяснимо.

Кстати, начальная сумма для размещения депозита, в крупных швейцарских банках, составляет от 250 до 500 тысяч франков. Мелкие банки могут открыть вклад для россиян готовых разместить на счете не менее 50 тысяч швейцарских франков. Что в переводе на рубли по текущему курсу составляет ориентировочно 3, 9 миллиона рублей.

Размер средней процентной ставки по депозитам в Швейцарии составляет 0.46 %. Так что в Швейцарии деньги хранят, чтобы не приумножить их, а сохранить. Но похоже правило стало работать не всегда.

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