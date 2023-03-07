Как ЕНП и ЕНС поможет сохранить ваши деньги

С вами на связи Ольга Ульянова – аудитор и эксперт по налогам.

Единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП) вызвали с начала 2023 года целый каскад эмоций у бухгалтеров и предпринимателей по всей стране. Притом эмоции эти явно были окрашены не в светлые и радужные цвета.

Разбираясь детально в теме ЕНП и ЕНС и готовя для своих клиентов максимально подробную методичку по новшествам законодательства (более чем на 50 страниц) аналога которой объективно нет в сети, я нашла не только минусы в произошедших изменениях законодательства.

Напротив, придумала несколько способов как можно схитрить и обернуть произошедшие изменения в свою пользу.

Страхование средств на расчетном счете

Один из таких кейсов – как застраховать деньги на расчетном счете от блокировки банком по «антиотмывочному» Закону № 115-ФЗ с помощью ЕНС и ЕНП.

Если по расчетному счету ООО или ИП проходят сомнительные операции, то банк может провести комплекс мер по их прекращению: заблокировать счет;

отключить интернет-банк клиента;

блокировать дебетовую карту;

отказать в проведении платежных поручений, предоставленных на бумаге, если данные платежи входят в сомнительную схему.

В особой зоне риска находятся ИП без работников, через расчетный счет которых проходит ежемесячно более 5 000 000 руб. Как правило такие предприниматели участвуют в схемах по обналичиванию денежных средств или в нелегальной оптимизации налогообложения.

Возможность возврата переплаты с ЕНС не только на свой счет, но и на счет третьего лица позволяет сберечь деньги, если обслуживающий вас банк грозиться заблокировать поступившие суммы по Закону № 115-ФЗ, как сомнительные операции.

В таком случае срочно перекиньте их на единый налоговый счет (ЕНС), а потом напишите заявление на возврат средств на счет третьего лица.

С этого года можно не заморачиваться в счет какого налога вы решили произвести экстренный платеж в бюджет, потому что ЕНП зачисляется по единым реквизитам в Тульскую область.

Аналогично можно спасти средства от кредиторов. Ведь банк всегда производит платежи по налогам в первую очередь.

Если у вас положительное сальдо на ЕНС деньги из бюджета по новым правилам возвращают без проверок и каких-либо вопросов в течение 3-х рабочих дней. Возможно налоговики и не придут в восторг от подобных маневров, но запретительных мер, чтобы так не поступать, на настоящее время нет.

Возврат переплаты по ЕНП

Чтобы вернуть переплату по ЕНП (положительное сальдо на ЕНС), необходимо подать заявление в ФНС.

Заявление о возврате (КНД 1112542) можно предоставить на выбор:

на бумажном носителе;

в электронной форме по ТКС (требуется УКЭП);

через личный кабинет налогоплательщика;

в составе декларации 3-НДФЛ.

Форму и формат заявления утвердила ФНС приказом № ЕД-7-8/1133@ от 30.11.2022 года.

Больше полезных советов, которые быстро помогут вам перейти на ЕНС и ЕНП и сэкономить самый ценный ресурс – ваше время, ищите на моем телеграм канале.

До новых встреч на трибуне Клерка! ♥