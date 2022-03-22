Экономика сегодня

В самом начале спецоперации, 24 февраля 2022 г., я начала вести страничку "Экономические стратегии во вереям кризиса", с появлением "Трибуны" на клерке, полагал, что лучше продолжать здесь посты о развитии экономической ситуации.

Из последних событий можно сказать, что России позволили выплату и поэтому дефолт не состоялся. Как сообщило агентство INTERFAX:

Дефолт не состоялся, сундучок приоткрыли, - Россия осуществила выплату по еврооблигациям на $117,2 млн МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Платежное поручение Минфина России о выплатах купона по еврооблигациям исполнено. Об этом сообщило министерство. «Минфин России информирует, что платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году в общей сумме $117,2 млн сроком 15 марта 2022 года, направленное иностранному банку — корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено», — говорится в сообщении. По результатам зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch) Минфин России проинформирует дополнительно, отмечается в сообщении. Ранее рейтинговое агентство Fitch ранее заявило, что проведение Россией купонных выплат по долларовым евробондам в рублях будет считаться суверенным дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода погашения долга. Министр финансов Антон Силуанов 14 марта сообщил, что РФ подготовила платежное поручение для купонных выплат по суверенным еврооблигациям, которые приходятся на среду, 16 марта, если же зарубежные банки этот платеж осуществить не смогут из-за заморозки международных российских резервов, выплаты по еврооблигациям будут проведены в рублях.

Второй позитивной новостью является то, что Владимир Путин внес кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность Председателя ЦБ. Председатель ГД Вячеслав Володин поручил Комитету по финансовому рынку внести этот вопрос на рассмотрение Совета Государственной Думы 21 марта с.г.

Это важно, т.к. во время экономического кризиса и экономической войны менять генералов можно только по двум причинам: смерть или открытый факт предательства. По уровню компетенции сложно себе представить более опытного и компетентного специалиста сейчас в РФ.

Тем не менее, есть и отрицательные новости. На очередном брифинге ЦБ РФ, было объявлен более худший прогноз по инфляции, вернуться к целевому значению в 4% в год, Россия сможет лишь к 2024 г. в лучшем случае.