Взломаны сайты арбитражных судов России

Как сообщает РИА Новости 16.03.2022, вслед за ними иные СМИ, были взломаны сайты арбитражных судов. И они не работают до сих пор.

Сайты арбитражных судов России взломаны, специалисты работают над устранением проблемы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Арбитражного суда Приморского края Инга Сорокина. Помимо Приморского, некорректно работают как минимум сайты Новосибирского, Амурского, Курского арбитражных судов, Арбитраж Москвы, Краснодарского края, Хабаровского края, убедился корреспондент РИА Новости.

Также известно, что не работают сайты АС Ленинградской области и Ростовской области.

После начала специальной операции на Украине участились атаки по сайтам российских ведомств и СМИ. В работе российских сайтов СМИ особенно сильные сбои наблюдались в феврале. Неполадки в работе наблюдались в работе сайтов «РИА Новости», ТАСС, «Коммерсант», РБК, «Известия». На той же волне DDoS-атаке подвергался сайт «Реального времени

На 18-00 23.03.2022 сайты еще не работают.