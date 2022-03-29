Будущее экономического кризиса в России: Н.Зубаревич, О.Вьюгин, А.Мовчан и О.Буклемишев

Журналист RTVI Марианна Минскер в своей авторской передаче ещё раз порадовала зрителей особенному походу в анализе экономической ситуации. Такой подход очень близок к научному, когда мы имеем дело с разными взглядами. Почему сейчас важно слушать и смотреть экономистов?

Дело в том, что статистика формируется в лучшем случае ежеквартально, тем не менее кризис развивается очень быстро, В таких условиях сложно переоценить экспертные оценки. Метод экспертных оценок широко применяется в бизнесе, в аналитике, так например, его очень часто используют спецслужбы.

Кратко опишу каждого эксперта и его позицию самым общим образом.

Олег Вьюгин - профессор ВШЭ, председатель наблюдательного совета Московской фондовой биржи, эксперт занимал ключевые позиции на государственных постах в ЦБ РФ, в Правительстве РФ, имеет очень широкую экспертизу в банковской сфере. Оценки О.Вьюгина самые осторожные, наверное, это потому, что для банкиров очень важно сохранять спокойствие, чтобы не началась банковская паника. Это безусловно накладывает свой отпечаток, тем не менее, "взгляд банкира" помогает вам понять, что происходи по ту сторону банковского окошка или в кабинетах директора и председателя правления крупного коммерческого банка сейчас.

Наталья Зубаревич - экономико-географ, профессор географического факультета МГУ. Думаю, что мои публикации на форуме klerkа уже познакомили вас с этим экспертом, одно только выступление в Совете Федерации РФ чего стоит, как выразились тогда эксперты, это, пожалуй, единственный случай, когда сенаторам нечего было не то что возразить профессору, но даже добавить. В данном видео, Н.В.Зубаревич, как я полагаю, дает самые взвешенные оценки, как это принято в экономической науке.

Олег Буклемишев - директор Центра исследований экономической политики экономфака МГУ. При деятельной поддержке декана экономического факультета МГУ А.А.Аузана был создан центр и не один. О.Буклемишев очень часто цитируется СМИ, достаточно взвешен в оценках. Пожалуй в этой передаче у него, если не считать О.Вьюгина, самые оптимистические прогнозы, это не характерно для экономистов, но наше время позитивный поход в дефиците. Мы тоже уже писали о его позиции.

Андрей Мовчан - больше не экономист, а профессиональный инвестор, живет за рубежом, но активно работает с российскими инвесторами и рынками. А.Мовчан известен своей открытостью и неординарным взглядом на экономические события. В этом видео- у него самая жёсткая и критическая позиция.

Интересно, а какой из экспертов вам понравился больше всего и почему? Чья позиция ближе всего?

Какие выводы вы сделали?

Жду от вас обратной связи.

Со своей стороны могу сказать, что все эксперты согласны, что апрель и май 2022 г. для экономики России будут очень показательными.

Предсказать масштабы и глубину кризиса пока еще нельзя, но то, что он крупней кризиса 1998 г. уже считают практически все, большинство экономистов сравнивают с 1991 г. по параметру разрушении экономических цепочек, что обязательно скажется на нас примерно через 1,5 - 2 месяца и даст снижение в большой перспективе.

Инфляция уже бьет рекорды, фондовая биржа страны фактически заморожена - иностранцам запрещено фактически там работать. Для сравнения Нью-Йорская фондовая биржа (NYSE) останавливала торговлю только во время первой мировой войны и то, возобновила работу и на несколько дней, когда в экономике США были серьезные потрясения. Когда не работает фондовая биржа - в стране нет частных инвестиций, а это значит ВВП в реальных ценах не растет. Почему я привожу пример именно NYSE? Дело в том, что это самая известная биржа на Земле, она является стандартом и примером для большинства бирж на Земле.